Ceny leteniek prudko klesajú

Umožňujú to nízkonákladoví dopravcovia, pre ktorých je najmä najväčšie slovenské letisko v Bratislave atraktívne. Kto však chce lacné letenky, musí si cestu plánovať mesiace dopredu.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air začne prevádzkovať z Bratislavy novú pravidelnú linku do Sofie 30. júna. Letecké spojenie do bulharskej metropoly bude zabezpečovať štyrikrát týždenne v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. Informovala o tom v piatok komunikačná manažérka Wizz Air Sorina Maria Ratz s tým, že pôjde celkovo o šiestu pravidelnú linku aerolínií z Bratislavy.

Práve nové spojenie umožní Slovákom cestovať jednosmerne do bulharskej Sofie už od 2,99 eura. Záujemcovia o cestovanie si ich môžu rezervovať na internetovej stránke dopravcu. Rezervačný systém však včera ponúkal letenky počas letných mesiacov do Sofie za ceny väčšinou od 59,99 eura. Napríklad októbrové lety bolo možné rezervovať od 9,90 eura. Rezervačný systém ponúkal letenku za 2,99 eura na 25. októbra, no ostávali už len tri miesta za danú cenu.

Wizz Air po roku pôsobnosti na bratislavskom letisku začal 10. marca lietať do rumunského mesta Kluž – Napoca. Otvorenie tohto leteckého spojenia, ktoré bude fungovať dvakrát v týždni, v pondelok a piatok, oznámila spoločnosť ešte v decembri minulého roka. Zatiaľ je to tretia prevádzkovaná linka Wizz Air z Bratislavy. Spojenie do macedónskeho Skopje prevádzkuje od vlaňajšieho marca a do ukrajinského Kyjeva od decembra, na oboch trasách v lete zvýši frekvenciu letov zo súčasných dvoch na štyri týždenne.

Z Bratislavského letiska lieta aj spoločnosť Ryanair, ktorá patrí k najznámejším nízkonákladovým leteckým dopravcom. Z Bratislavy do Berlína ponúka dopravca akciové letenky od 28 eur. Podľa rezervačného portálu Pelikan sa z Bratislavy do Paríža dá dostať vďaka Ryanairu za 38 eur.

Spoločnosť Wizz Air pôsobí aj na košickom letisku. Internetový rezervačný portál Pelikan ponúka letenku do Londýna za 53 eur. V roku 2015 spoločnosť zaviedla linku z Košíc do britského Bristolu, pričom pri ohlásení nového spojenia ponúkala letenky od 19,99 eura.

Nízkonákladové letecké spoločnosti dokážu ponúkať lacnejšie letenky aj vďaka službám, ktoré cestujúcim na palubách svojich lietadiel ponúkajú. Lietadlá nízkonákladových leteckých spoločností používajú vzdialenejšie terminály na letiskách, ku ktorým dostať sa je časovo náročnejšie. Počas letu takisto v cene letenky nemajú občerstvenie alebo jedlo. Tieto služby si však počas letu možno dokúpiť.