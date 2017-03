Gazprom sa zaviazal, že umožní voľný pohyb plynu v strednej Európe

Informovala o tom v pondelok Európska komisia (EK). Podľa komisie Gazprom využíval dominanciu na trhu, aby získal výhody v oblasti cien a kontrolu nad plynovodmi, cez ktoré je jeho plyn prepravovaný.

Nové záväzky zo strany Gazpromu znamenajú, že štáty strednej a východnej Európy budú môcť plyn znovu predať tretím krajinám. „Sme presvedčení, že záväzky Gazpromu umožnia voľný pohyb plynu v strednej a východnej Európe za konkurenčné ceny,“ uviedla európska komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová. Dodala, že záväzky pomáhajú lepšie integrovať trhy s plynom v regióne.

Pokiaľ ide o Slovensko, EK uviedla, že záväzky Gazpromu vytvárajú podmienky pre to, aby slovenskí zákazníci ruskej plynárenskej firmy mohli opäť predať kúpený plyn do pobaltských krajín alebo do Bulharska. Slovenský trh s plynom je spojený s niektorými susednými trhmi, napríklad s trhmi v Rakúsku a Nemecku, ale stále neexistuje infraštruktúra prepájajúca Slovensko s pobaltskými štátmi a Bulharskom. Záväzok Gapromu však umožní slovenským zá­kazníkom, aby svojho ruského dodávateľa požiadali o realizáciu operácii podobných swapom, čo umožní, aby sa plyn pôvodne zakontrahovaný pre dodávky na Slovensko dodal do pobaltských štátov alebo Bulharska. Tým vzniká možnosť pre veľkoobchod s plynom hľadať nových zákazníkov na týchto izolovaných trhoch.