Rosnefť: Rast ťažby ropy v USA môže viesť k novej cenovej vojne

Rast ťažby ropy v Spojených štátoch by mohol členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších ťažiarov odradiť od predĺženia terajšej dohody o obmedzení produkcie. To by mohlo viesť k novej cenovej vojne a k ďalšiemu prepadu cien, uviedla v pondelok najväčšia ruská ropná spoločnosť Rosnefť.