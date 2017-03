Amazon dá prácu najmä ženám

Prečo sa Amazon rozhodol práve pre Sereď a neumiestnil logistické centrum na východ Slovenska? Je blízkosť Bratislavy a priame diaľničné napojenie natoľko dôležité?

Vždy dôkladne vyberáme miesta, kam budeme investovať a je pre nás dôležité, aby nás miestna komunita prijala. V prvom rade je pre nás dôležitý dostatok potenciálnej pracovnej sily. Naše investície sú veľké, a preto je našou snahou ich potenciál čo najviac zužitkovať. To samozrejme nejde bez transparentnej legislatívy a povolení na výstavbu či možnosti neobmedzenej prevádzky. Tretím dôležitým faktorom je infraštruktúra, a teda bezproblémová dostupnosť našich logistických centier. Teší nás, že sme to všetko našli v Seredi.

Viceprezident Amazonu Roy Perticucci. Autor: Amazon

Investícia do logistického centra nadväzuje na úspešné pôsobenie Amazonu v Bratislave, kde už teraz v kanceláriách zamestnávame 850 ľudí. Tiež sme veľmi vďační za podporu zo strany slovenskej vlády a úradov. Sme rýchlo rastúca spoločnosť a je skvelé, že sme dokázali zrealizovať našu investíciu na Slovensku tak rýchlo.

Koľko ľudí Amazon prijme do logistického centra v tomto roku?

Amazon plánuje vytvoriť viac ako 1¤000 pracovných miest v priebehu nasledujúcich troch rokov v logistickom centre pri Seredi. Naďalej budeme prijímať nových ľudí aj do kancelárií v Bratislave.

Kedy sa naplno začalo s nábormi? Pociťuje spoločnosť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily?

Amazon už začal s náborom viacerých odborných pozícií od vedúcich prevádzky a inžinierov cez personalistov, účtovníkov či IT odborníkov. Vytvoríme aj viacero pozícii pre absolventov. Našou úlohou bude zabezpečiť, aby sa Amazon stal prvou voľbou pre záujemcov o prácu v regióne. Amazon je skvelé miesto pre prácu a ponúka veľmi atraktívne balíky výhod a viacero možností kariérneho rastu. Nemyslím si, že by mal byť problém nájsť správnych ľudí.

Zamestnancov s akou kvalifikáciou bude logistické centrum potrebovať v najväčšej miere?

Hľadáme ľudí s analytickým myslením, s rôznym odborným zázemím a rôznou expertízou. Je dôležité, aby mali chuť sa stále zlepšovať.

Bude Amazon potrebovať aj ľudí z okolitých automobiliek?

Na základe našich princípov zamestnávame tých najlepších. Vždy budeme hľadať tých najtalentovanejších kandidátov do našich tímov. Sme si vedomí talentu, ktorý je na Slovensku, a veríme, že si mnohí Slováci vyberú za zamestnávateľa Amazon.

Aké percento žien Amazon v logistickom centre v Seredi zamestná?

V našich centrách reverznej logistiky zamestnávame minimálne 50 percent žien.

Budú mať muži a ženy rovnakú mzdu?

Samozrejme.

Plánuje sa Amazon zapojiť do duálneho vzdelávania? Ak áno, s ktorými školami bude spolupracovať?

V priebehu najbližších mesiacov budeme uzatvárať partnerstvá s najlepšími univerzitami na Slovensku a pozývať talentovaných absolventov do našich manažérskych programov.

Akými benefitmi chcete zamestnancov prilákať? Aký bude priemerný plat v logistickom centre v Seredi?

Všetci zamestnanci pracujúci v Seredi budú mať atraktívne platové podmienky, zaujímavý balík zamestnaneckých benefitov a možnosti kariérneho rastu vrátane inovatívneho programu Career Choice, ktorý novým zamestnancom uhrádza v rámci štyroch rokov až 95 % ročných výdavkov na vzdelanie. Zároveň každý rok upravujeme mzdy tak, aby boli naďalej atraktívne.

Aký v súčasnosti ponúka Amazon priemerný plat v Bratislave?

Nezverejňujeme výšky na platov na žiadnej úrovni. Môžem vás však ubezpečiť, že zamestnanci Amazonu budú mať atraktívne mzdy.

Čo bude so zamestnancami v Bratislave? Budú sa presúvať do Serede?

Nie, budeme pokračovať v nábore zamestnancov do kancelárií v Bratislave a súčasne aj do logistického centra v Seredi.

Koľko podobných centier reverznej logistiky má Amazon v Európe?

V Európe máme viac než 15 centier reverznej logistiky, pričom Sereď je najväčšie a najmodernejšie.

Plánujete v budúcnosti rozširovať svoje aktivity na Slovensku?

Postupne, ako sa rozrastáme, investujeme v mnohých krajinách. Len v priebehu ostatných mesiacov sme ohlásili viacero otvorení centier v Nemecku, vo Veľkej Británii, Francúzsku, v Taliansku, Poľsku a teraz aj na Slovensku. Naďalej však hľadáme vhodné miesta vo viacerých regiónoch Európy.