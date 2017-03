Vládni poslanci chcú presadiť zatvorenie obchodov cez ďalšie sviatky

"Časť spotrebiteľov, ale aj samotných zamestnancov môže voľný čas využiť na rozvíjanie tradičných rodinných hodnôt,“ uviedli predkladatelia, ktorými sú ôsmi poslanci Národnej rady SR za koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd.

V súčasnosti sú obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra.

Ministri by mali rokovať aj o Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov. Ako sa uvádza v materiáli, počet okresov zahrnutých do programu rozvoja najmenej rozvinutých okresov na Slovensku by sa mohol rozšíriť. Úpravou koeficientu nezamestnanosti, podľa ktorého sa určuje, ktoré okresy do programu spadajú, by mohlo pribudnúť k súčasným 12 ďalších päť okresov. A to Košice-okolie, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Snina.

„Bolo by to v súlade s potrebami a záujmom okresov, ale vyžadovalo by si to ďalšie posilnenie kapacít na strane štátu a zásadnú revitalizáciu systémového nastavenia regionálneho rozvoja. Pridaním okresov by sa zvýšil počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v najmenej rozvinutých okresoch na 190 000 osôb,“ uvádza sa v materiáli.