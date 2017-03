Nechceme podporiť svoj export oslabením meny, tvrdia Číňania

Premiér uviedol, že Peking bude pokračovať v liberalizácii mechanizmu, ktorý určuje výmenný kurz čínskej meny. Peking už rozšíril pásmo, v ktorom sa môže výmenný kurz jüanu pohybovať na dennej báze, pokračuje však v pravidelných intervenciách na devízových trhoch.

Čínska centrálna banka v snahe zabrzdiť odlev kapitálu investuje do stabilizácie meny každý mesiac desiatky miliárd dolárov. Devízové rezervy krajiny aj v dôsledku intervencií centrálnej banky ku koncu februára klesli na čosi viac ako 3 bilióny USD z rekordných 4 biliónov USD v roku 2014. Tlak na jüan sa môže vystupňovať, pokiaľ bude centrálna banka v USA v súlade so všeobecnými očakávaniami pokračovať v zvyšovaní úrokových sadzieb. To by podporilo dopyt po dlhopisoch americkej vlády a iných finančných aktívach, čo by mohlo viesť k ďalšiemu odlevu kapitálu z Číny.