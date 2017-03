Škóti stavili na whisky a ropu

Navyše po osamostatnení sa od Britov by jeho príjmy narástli, pretože teraz na ropu bohatá krajina musí veľkú časť peňazí odvádzať práve do spoločnej britskej štátnej kasy. Podľa škótskej vlády by aj preslávená škótska whisky vyšvihla tamojšie hospodárstvo natoľko, že by sa krajina po osamostatnení mohla stať jedným z najbohatších štátov sveta. Nezávislé Škótsko by malo byť do roku 2030 bohatšie o päť miliárd libier.

Ak budú v referende Škóti úspešní, prídu ďalšie referendá. Napríklad Severné Írsko vyhlási referendum o zotrvaní alebo odtrhnutí sa od Británie a je pravdepodobné, že podobné úvahy bude mať Wales. Christian Schweiger, nemecký profesor na Katedre medzinárodných vzťahov na Durhamskej univerzite vo Veľkej Británii

Škótski voliči ešte v referende v roku 2014 odmietli nezávislosť krajiny. Podľa škótskej premiérky Nicole Sturgeonovej však vlaňajšie rozhodnutie o brexite spôsobilo významnú zmenu okolností. V referende v júni 2016 sa väčšina Škótov vyslovila za zotrvanie Británie v EÚ, hoci celkový výsledok hlasovania Britov bol v prospech vystúpenia z únie.

Britom by odchod Škótska uškodil

Druhé referendum o nezávislosti Škótska by vyvolalo spory a spôsobilo obrovskú ekonomickú neistotu v najhoršom možnom čase pre Veľkú Britániu. Referendum by sa mohlo konať už na jeseň budúceho roka, prípadne na jar 2019. Škóti chcú zotrvať na jednotnom 500-miliónovom európskom trhu, o čo môže Británia po brexite prísť.

Ekonómovia poukazujú na fakt, že Briti by bez Škótska mali nižší životný štandard ako teraz. Veľká Británia by totiž bez škótskej ropy a zemného plynu prišla o značnú časť zdrojov, z ktorých roky profituje. Podiel škótskeho hrubého domáceho produktu (HDP) na britskej ekonomike je so započítaním ťažby ropy a plynu v Severnom mori zhruba na úrovni 9,2 percenta.

Škóti sa dlhodobo sťažujú, že dostávajú menej, ako prispievajú. Škóti však dlhodobo namietajú, že škótsky podiel na britskej ekonomike je až 9,9 percenta, pričom získava len 9,3 percenta z celkových výdavkov krajiny.

Vláda plánuje investovať štyri miliardy libier

Osamostatnené Škótsko by však mohla výraznejšie zasiahnuť nedôvera investorov, niektorí odborníci si myslia, že krajina bude potrebovať externú finančnú pomoc. Škótska vláda mala ešte pred hlasovaním o zotrvaní alebo odídení Veľkej Británie z EÚ plán, že po prípadnom brexite vytvorí fond v objeme 500 miliónov libier. Ten má v nasledujúcich rokoch poskytnúť finančnú pomoc na investície malým a stredným podnikom. Vláda navyše plánuje investovať štyri miliardy libier do infraštruktúrnych projektov v Škótsku.

Škótsko je súčasťou Spojeného kráľovstva už viac než tri storočia a v súčasnosti má štatút poloautonómneho územia. Samostatne si spravuje rezorty školstva, zdravotníctva, životného prostredia či súdnictva.

Samotná ropa by však Škótov finančne nepotiahla, aj napriek tomu tamojšia vláda verí v obrat. Príjmy z ropy v Škótsku sa vlani prepadli na úroveň 60 miliónov libier z 1,8 miliardy libier v predošlý rok. Škótsky deficit verejných financií predstavuje sumu 15 miliárd libier, čo je 9,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).

Cestovný ruch, obnoviteľné zdroje

Samotné vystúpenie Veľkej Británie z únie môže pripraviť škótsku ekonomiku o 1,7 až 11,2 miliardy libier v závislosti do toho, aké budú nové obchodné vzťahy medzi EÚ a Londýnom. Škótska vláda je presvedčená, že po osamostatnení bude ťažiť napríklad z cestovného ruchu, ale aj z obnoviteľných zdrojov energie, v ktorých má Škótsko potenciál byť svetovým lídrom.

Ekonómovia si myslia, že v najbližšom čase bude Európa svedkom rozpoltenia Veľkej Británie. Británia podľa nich už nebude viac veľkou. „Celkom určite sa bude čoskoro v Škótsku konať druhé referendum. V ňom sa rozhodne, či krajina chce, alebo nechce zostať súčasťou Británie. Myslím si, že väčšina Škótov bude hlasovať za odchod. Mnoho z nich totiž úniu opustiť nechce. Tamojšia vláda verí, že nezávislé Škótsko sa bude môcť následne pripojiť k EÚ. Ak budú v tomto smere Škóti úspešní, prídu ďalšie referendá. Napríklad Severné Írsko vyhlási referendum o zotrvaní alebo odtrhnutí sa od Británie a je pravdepodobné, že podobné úvahy bude mať Wales,“ povedal pre Pravdu Christian Schweiger, nemecký profesor na Katedre medzinárodných vzťahov na Durhamskej univerzite vo Veľkej Británii, ktorý sám zvažuje odchod z Británie naspäť do Nemecka.

Aj Španielsko sa pozerá na Škótsko ako na zlý príklad, ktorý môže podporiť separatistické tendencie v Katalánsku. Centrálna vláda podľa tamojších politikov do regiónu investuje oveľa menej peňazí, ako z neho dostáva. EÚ ešte pri prvom referende o nezávislosti Škótom pohrozila, že každá nová krajina oddelená od existujúceho štátneho útvaru bude musieť požiadať o členstvo v bloku a následne s tým budú musieť súhlasiť všetky členské krajiny.