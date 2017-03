Vláda má mať viac kontroly nad rozhodnutiami ÚRSO

Podľa novely bude taktiež menovanie šéfa ÚRSO už len v rukách vlády. „ÚRSO naďalej zostane nezávislým úradom,“ sľubuje minister Žiga.

Vládna koalícia sa podľa ministra rozhodla, že predsedu ÚRSO už nebude menovať prezident SR na návrh vlády, ale samotná vláda, po zrelej úvahe. „V praxi sa totiž ukázalo, že najväčšiu politickú zodpovednosť za kroky ÚRSO nesie vláda, a preto je logické, aby niesla zodpovednosť aj za jeho menovanie,“ povedal Žiga. Minister obhajuje aj vrátenie kompetencií pre ministerstvá hospodárstva a životného prostredia. Rezort hospodárstva sa bude vyjadrovať k cenovým rozhodnutiam pri cenách za teplo, plyn a elektrinu a rezort životného prostredia pri cenách za vodu.

„Ak bude mať jedno z ministerstiev pripomienky a úrad ich neakceptuje, bude ich musieť zverejniť,“ doplnil Žiga. Podľa neho vstupovanie ministerstiev do procesu cenovej regulácii nebude porušovať európske smernice napriek tomu, že Slovensko už muselo v roku 2012 po prijatí tretieho energetického liberalizačného balíčka do svojej legislatívy od toho ustúpiť. „Konzultovali sme to s právnikmi. Nemalo by to byť v konflikte so smernicou,“ dodal Žiga.

Podľa novely už nebude môcť predseda ÚRSO zastávať aj funkciu šéfa Regulačnej rady, ktorá pôsobí na regulačnom úrade ako kontrolný a odvolací orgán. Kandidáta na predsedu Regulačnej rady budú voliť spomedzi seba členovia rady a vymenuje ho prezident SR. Regulačná rada bude mať šesť členov. Troch členov bude nominovať Národná rada SR a troch bude nominovať vláda.

Regulačný úrad bude musieť podľa novely vypracovávať dopadové štúdie pri akejkoľvek zmene svojej cenovej regulácie. „Úrad bude mať povinnosť porovnať vplyv navrhovanej novej cenovej regulácie s existujúcim stavom. Musia byť známe dopady na jednotlivých odberateľov. Chceme zabrániť stavu, aby vláda nemala informácie o dopade novej cenovej regulácie,“ uviedol Žiga.

Predseda ÚRSO bude mať dvoch podpredsedov. Cenové rozhodnutia už bude musieť po novom podpísať aj jeden z podpredsedov. Inak nebude platné. „Kvalifikačné kritéria na post predsedu ÚRSO zostávajú nezmenené,“ konštatoval Žiga. Doplnil, že novelou regulačného zákona by sa mal parlament zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní už na svojej marcovej schôdzi a platiť by mala od júna tohto roka.