Brusel schválil fúziu Time Warner a AT&T, čaká sa na Trumpa

Vo vyhlásení uviedla, že pre Európu nevidí v tomto spojení žiadne ohrozenie konkurencie. Americkým firmám sa tak podarilo prekonať jednu z menších prekážok v snahe dokončiť dohodu oznámenú koncom minulého roka.

Hlavnou prekážkou bude schválenie dohody zo strany amerického ministerstva spravodlivosti. To zvažuje, aký veľký vplyv nový telekomunikačný-mediálny gigant bude mať na americký trh. Firmy by chceli uzavrieť transakciu do konca tohto roka. Americký prezident Donald Trump toto spojenie pri svojej predvolebnej kampani niekoľkokrát napadol a podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters, je stále proti dohode.

AT&T je druhým najväčším mobilným operátorom a najväčším prevádzkovateľom pevných liniek v USA. Vlastní aj prevádzkovateľa satelitnej televízie DirecTV. Time Warner ovláda káblové televízie CNN a HBO, filmové štúdiá Warner Bros a je aj hlavným akcionárom spoločnosti Central European Media Enterprises (CME), ktorá vlastní slovenskú televíziu Markíza, českú televíziu Nova a ďalšie stanice. Pokiaľ bude fúzia schválená, stane sa významným míľnikom v rýchlo postupujúcej integrácii odvetví médií, komunikácie a internetu.