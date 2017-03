Americká centrálna banka zvýšila základný úrok

O druhom sprísnení menovej politiky za tri mesiace rozhodol rast inflácie a pokračujúce silné zvyšovanie zamestnanosti.

Menový výbor Fedu po svojom dvojdňovom zasadnutí uviedol, že ďalšie zvyšovanie sadzieb bude „postupné“. To podľa agentúry Reuters potvrdzuje doterajší zámer zvýšiť v tomto roku túto sadzbu celkovo trikrát. Zvyšovanie sadzieb by sa tak mohlo v najväčšej svetovej ekonomike začať už tento rok premietať do mierneho rastu nákladov na firemné a spotrebiteľské ú­very.

Investori podľa Reuters odhadovali pravdepodobnosť štvrťpercentuálneho zvýšenia sadzby, ktorá určuje rozpätie úrokov z jednodňových medzibankových úverov, na 95 percent. Časť analytikov ale očakávala, že Fed vzhľadom k priaznivému vývoju ekonomiky naznačí mierne zrýchlenie tempa budúceho pritvrdzovania v porovnaní s doterajším výhľadom. Žiadnu zmenu vo výhľade zvyšovaní sadzieb však nenaznačila vo svojom následnom vystúpení ani šéfka Fedu Janet Yellenová.

Americké akcie reagovali na rozhodnutie Fedu nenaznačit zrýchlenie tempa zvyšovania sadzieb posilnením počiatočných miernych ziskov. Kurz dolára klesol na dvojtýždňové minimá a znížili sa aj výnosy štátnych dlhopisov, ktoré naznačujú budúci vývoj dlhodobých úverových nákladov.

Týmto krokom sa Fed tesne priblížil k širšiemu pásmu, v ktorom zvyčajne operoval v minulých desaťročiach, než základnú sadzbu počas finančnej krízy v roku 2008 zrazil v podstate na nulu a začal ekonomiku podporovať aj nákupmi dlhopisov. Prvýkrát od tej doby Fed sadzbu zvýšil v decembri 2015 a druhýkrát o rok neskôr. Väčšina analytikov teraz čaká ďalší krok Fedu najskôr v júni.

K ďalšiemu zvýšeniu úverových nákladov v ekonomike tlačí Fed rast inflácie a vývoj na trhu práce. Inflácia spotrebiteľských cien vzrástla vo februári podľa stredajších údajov na nové päťročné maximum 2,7 percenta a údaje z trhu práce za január a február ukázali silné prírastky nových pracovných miest spolu s poklesom miery nezamestnanosti. Americké akcie od novembrových volieb výrazne rastú a nízka nezamestnanosť tlačí nahor mzdy.

V poslednej dobe umožnil jednoduchšie zvyšovanie úrokov aj zlepšený výhľad svetovej ekonomiky. Hospodársky rast v eurozóne sa mierne zrýchľuje a čínska ekonomika sa javí stabilnejšia než pred rokom.

Fed od decembra niekoľkokrát signalizoval, že tento rok bude úroky zvyšovať rýchlejšie ako predtým, zhruba tempom trikrát ročne. Bude to ale závisieť od toho, či ekonomika udrží silu a inflácia sa bude vyvíjať podľa predpokladov. V stredu Fed odhadol, že takzvaná jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, tento rok dosiahne 1,9 percenta. Odhad tohtoročného rastu ekonomiky zostal bezo zmeny na 2,1 percenta.