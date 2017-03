Európski investori žiadajú Kažimíra: Nepodporte daň z finančných transakcií

Urobili tak pred blížiacimi sa finálnymi rokovaniami desiatky participujúcich krajín únie, ktoré majú o zavedení dane diskutovať koncom tohto mesiaca. Asociácia európskych investorov (IVZW) tvrdí, že zavedenie dane z finančných transakcií si odnesú občania a malé podniky v zvýšených nákladoch a tento krok želané efekty neprinesie.

„Európski investori sa vážne obávajú, že zavedenie dane zníži návratnosť investícií pre investorov a má ďalšie negatívne dopady na slovenskú a európsku ekonomiku,“ píše vo vyhlásení IVZW. Ako asociácia upozorňuje, finančné inštitúcie presunú náklady súvisiace so zavedením dane na svojich klientov. „V praxi tak slovenskí investori a malé a stredné podniky budú musieť pokryť náklady na daň z finančných transakcií vo vyšších cenách za finančné služby,“ uvádza asociácia.

Európski investori upozorňujú slovenskú vládu aj na ďalšie negatívne dopady, ktoré zavedenie dane z finančných transakcií podľa nich prinesie. Poškodený bude podľa nich aj kapitálový trh, z ktorého daň odčerpá časť likvidity. V konečnom dôsledku to bude znamenať zhoršenie dostupnosti zdrojov na kapitálovom trhu, sťaženie cezhraničných investícií, tlak na pomalší rast hospodárstva a negatívny dopad to bude mať aj na verejné financie. O relevantnosti týchto argumentov podľa asociácie hovorí aj postoj Estónska, ktoré sa v roku 2015 vzdalo podpory zavedenia dane vzhľadom na očakávané negatívne dopady.

Zavedenie dane okrem toho podľa investorov zhorší aj konkurencieschop­nosť Bratislavy ako finančného centra strednej Európy a celkovo v rámci kapitálových trhov. „Môže to spôsobiť odchod firiem a obchodníkov do susedných krajín, ktoré nemajú zavedenú daň z finančných transakcií. Navyše, daň z finančných transakcií zníži prílev nových zahraničných investícií na Slovensko a zvýhodní jeho konkurentov v úsilí prilákať finančné inštitúcie z Veľkej Británie do kontinentálnej Európy v súvislosti s rokovaniami o brexite,“ uvádza sa vo vyhlásení asociácie.