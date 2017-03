Z brexitu môžu výrazne ťažiť Poliaci a ich bankovníctvo

Poľská vláda počíta s tvorbou desaťtisícov miest. S odvolaním sa na zástupcu bankových kruhov to vo štvrtok uviedla agentúra Reuters.

Kým finančné centrá veľkosti Frankfurtu či Paríža bojujú v Británii o špičkových odborníkov, Poľsko sa zameralo na stredné kádre tak vo sfére finančných služieb, ako aj vo sfére informačných technológií, kde je viac pozícií a kde platy nemusia dosahovať astronomické čiastky.

Od pripojenia Poľska k Európskej únii v roku 2004 odišlo pracovať do Británie veľa Poliakov a vláda sa ich teraz snaží získať späť. Príslušná asociácia podnikateľov už preto začala rokovania s bankami, poisťovňami či investičnými fondmi, ktoré plánujú presun podnikania do zahraničia, najmä v súvislosti s brexitom. Predstaviteľ jednej z nadnárodných investičných bánk agentúre Reuters povedal, že do Poľska by sa z Londýna mohlo presunúť až 20 percent jej pracovných miest.

Poľsko sa etablovalo ako popredné zahraničné bankové centrum už skôr. Odhaduje sa, že zo západu Európy sa tam už presunulo 35 000 až 45 000 pracovných miest. Administratívnu a IT základňu si v Poľsku vybudovali už napríklad Credit Suisse a UBS. V súčasnej dobe tam finančníci začínajú sťahovať sofistikovanejšie sekcie, pričom ťažia z kvalifikovanej a pritom v porovnaní s väčšinou európskych krajín lacnej pracovnej sily.

Banky na začiatku verbovali mladých ľudí a nevyžadovali vysokú kvalifikáciu, to však už vďaka rozvoju techniky neplatí, uviedol Brunon Bartkiewicz z ING Bank. Časom, keď boli na burzovom parkete stovky obchodníkov, už odzvonilo. Banky dnes potrebujú viac zamestnancov vo sfére IT aj špičkových manažérov, ktorí sa vedia pohybovať v prostredí prísnejších pravidiel zavedených v súvislosti s globálnou finančnou krízou.

O stále menšiu množinu špičkových bankárov bojujú Frankfurt a Paríž, Varšava ale mieri nižšie. Kým frankfurtskému a parížskemu finančnému centru sa podľa lobistov po brexite podarí získať okolo 10 000 týchto pozícií v každom z miest, poľská vláda počíta s 25 000 30 000 miestami v sektore služieb pre podnikateľskú sféru, predovšetkým práve v bankovníctve.

Niektorí odborníci porovnávajú súčasne kvality poľského finančného sektora s luxemburským. Mladí Poliaci dnes už nemajú dôvod odchádzať za prácou do západnej Európy. Platové rozdiely rýchlo miznú, zamestnanie ponúkajú nadnárodné firmy, pritom životné náklady sú v Poľsku podstatne nižšie, poznamenala konzultantka personálnej spoločnosti Manpower Marta Aserigadová.