Madrid je eldorádom slovenských vín

Zato slovenskí vinári objavili eldorádo v srdci Španielska v Madride. Na pätnástom ročníku medzinárodnej súťaže vín získali desať zlatých a 18 strieborných medailí. Čerešničkou na vinárskej torte je veľká zlatá medaila, ktorú získala Karpatská perla.

Slovensku sa na Bacchuse, ktorý je po Vinalies Internationales Paris druhou najväčšou súťažou vín na starom kontinente, už tradične darí. V starej rímskej provincii pestujú víno nepretržite dvetisíc rokov. Spolu s Francúzmi a Talianmi tvoria Španieli trojlístok vinárskych veľmocí. Preto úspech v konkurencii 1¤751 vín z 21 krajín mimoriadne teší.

Slovensko už dávno nie je outsiderom svetových vinárskych súťaží. V Španielsku si získalo uznanie, pretože už niekoľko rokov za sebou zbiera najvyššie ocenenia. Práve slovenskí vinári ukázali Španielom krásu vín zo strednej Európy. Peter Matyšák tu získal veľkú zlatú medailu s Müllerom Thurgau, čím Slovákom pripomenul, že si majú viac vážiť toto jemne voňavé pohodové víno.

Matyšákov triumf rozvinuli Ladislav a Margita Šebovci zo Šenkvíc. V roku 2014 predstavili pôvodnú slovenskú bielu odrodu Devín, keď triumfovali s hrozienkovým výberom. A toho toku pridali tri zlaté medaily, pričom za Veltlínske zelené získali veľkú zlatú medailu. Veltlín – ikonické víno Rakúšanov – tak upozornil na mimoriadny potenciál vinohradníckeho územia Slovenska a rastúce umenie slovenských vinárov.

To víno vyslalo odkaz nielen Španielom, ktorí každý rok zoširoka informujú o Bacchuse vo všetkých médiách, ale predovšetkým Slovákom. Müller a veltlín hovoria o veľkej renesancii slovenskej klasiky, ktorá na prelome tisícročí prežívala krušné chvíle. Ľudia sa vtedy zamilovali do Chardonnay či Cabernetu Sauvignon. A po rokoch prichádzajú na to, že doma máme poklady.

Ocenili ich špičkoví svetoví degustátori. Na Bacchuse v 85-člennej medzinárodnej porote sedelo napríklad 15 hodnotiteľov s titulom Master of Wine, čo je najvyššia kvalifikácia pre znalca vína. Jednej komisii predsedala slovenská enologička Edita Ďurčová. Aj to hovorí o tom, že Slovenky ako vinárky majú v zahraničí vysoký kredit.

Na zlato si v Madride siahlo juhoslovenské vinárstvo HR Winery z Gbeliec (Alibernet), Víno Nichta z Čajkova (Veltlínske zelené), Peter Matyšák z Pezinka (Devín), Juraj Zápražný (Pinot gris) a Richard Tóth (ružová frankovka) obaja z Vinosadov, mladý modranský vinár Daniel Šimonovič (Tramín červený), žitnoostrovský Sanvin Stanislava Miku (Rizling rýnsky) a Chateau Topoľčianky (Rizling rýnsky). Ako vidno, o zlato sa zaslúžili všetky kľúčové vinohradnícke rajóny.

Vráťme sa ešte k triumfu Karpatskej perly. Šebovci s úrokmi zužitkúvajú štvrťstoročnú húževnatú prácu zameranú na obnovu a založenie vinohradov. Ocenený veltlín pochádza z vinohradu babičky Ladislava Šebu na modranských Novinách. Tridsaťročnému vinohradu dominuje mohutná storočná čerešňa. Vinica vstúpila do najlepších rokov života a keď príde vinohradníkovi počasím naklonený ročník, ako bol 2015, otvára sa šanca na vynikajúce víno. Šebovci ju využili a do pohára dostali víno široké vo vôni s tónmi prezretého ovocia, jemne korenisté s dlhou dochuťou, v ktorej vystupuje biele korenie.

Víno má úžasnú schopnosť predstaviť paletu chutí a vôní ovocia, s ktorým vinič nemá nič spoločné. Je to však rastlina, ktorá geniálne nie že imituje, ale rozohráva party tých najlepších predstaviteľov zo sveta ovocia, kvetín, ale aj sveta neživej prírody. Pravda, pri zrode takéhoto vína musí držať taktovku skutočný majster vinár.

Slovenskí vinári takéto vína vyrobili a majú o tom potvrdenie rovno z kráľovského Madridu.