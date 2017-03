V Trumpovom rozpočte nie je dosť pre armádu ani občanov

„Každému je jasné, že sme museli v armáde urobiť príliš veľké škrty a utrpeli sme veľké škody. Rozpočtová požiadavka administratívy nie je bohužiaľ dostatočná na to, aby bolo možné tieto škody napraviť a obnoviť armádu, tak ako prezident sľúbil,“ povedal pre tlačovú agentúru Reuters republikánsky šéf snemovne republikán Mac Thornberry. Neúspešný republikánsky kandidát na amerického prezidenta zas kritizoval škrty v zahraničnej agende. „Zahraničná pomoc nie je charita a jej realizovanie prispieva k národnej bezpečnosti v Spojených štátoch amerických,“ uviedol.

Šéfka demokratov v Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová povedala, že rozpočet, ako ho navrhuje Trump, nezaručí Američanom väčšiu bezpečnosť. Demokrati návrh kritizovali aj za to, že je príliš všeobecný a neobsahuje podrobnosti. Celý dokument má iba 50 strán, čo je omnoho menej, než mali rozpočtové návrhy predchádzajúcich prezidentov. „Je to rozpočet, ktorý dusí našu ekonomiku a ohrozuje rodiny pracujúcich. Dať bilión dolárov na obranu a zároveň plieniť americké investície do pracovných miest, školstva, čistej energie a lekárskeho výskumu náš národ poškodí,“ povedala Pelosiová.

Americkým prezidentom Donaldom Trumpom navrhnutý rozpočet plánuje zvýšiť výdavky na obranu o 54 miliárd dolárov. Peniaze sa majú získať razantnými škrtmi v zahraničnej politike, poľnohospodárstve, zdravotníctve, školstve či ochrane životného prostredia. V Trumpovom rozpočte sa zároveň nikde nespomína sľubovaný bilión dolárov, ktorý mal naštartovať budovanie amerických diaľnic, mostov, železníc a letísk. Otáznik tiež ostáva nad sľubovaným znižovaním daní.

Podľa analytikov a médií rozpočet v navrhovanej podobe nemá šancu na schválenie. „Aj keď v súčasnej podobe nemá návrh nádej na schválenie v Kongrese, ukazuje plány, na ktorých splnenie má Trump najmenej jedno volebné obdobie. Ide zatiaľ o najjasnejší výraz toho, čo Trumpov hlavný poradca Bannon nazýva rozobratím štátnych štruktúr,“ napísali americké noviny Politico.

Steve Bell, ktorý v minulosti pôsobil ako rozpočtový poradca republikánov, povedal, že tento rozpočet nemá šancu na prijatie. Na schválenie v Senáte treba 60 hlasov, ale republikáni v ňom majú 52 kresiel, takže budú potrebovať aj podporu niekoľkých demokratov. „Pre väčšinu návrhov nenájdete v senáte ani 50 hlasov a nieto ešte 60. Nádej na to, že tento rozpočet prejde, je rovnaká, ako to, že na schôdzku so mnou príde Elle Macphersonová,“ povedal Bell s odkazom na austrálsku modelku. Podľa novín The Wall Street Journal si Trump návrhom u svojich priaznivcov „nablýskal“ svoju konzervatívnu povesť. Ako poznamenal časopis Time, Kongres nikdy neprijal rozpočtové návrhy minulých prezidentov bez zmeny. Navrhované rozpočty sú však vždy pre občanov dôležitým ukazovateľom priorít amerických prezidentov.