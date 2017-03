Ak Trump zavedie clá, Nemecko to môže napadnúť u WTO

Uviedla to v piatok nemecká ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová. „Nebolo by to po prvý raz, čo by pán Trump na súde prehral,“ povedala ministerka v rozhovore s rozhlasovou stanicou Deutschlandfunk.

Trump v januári varoval, že uvalí dovozné clo vo výške 35 percent na automobily, ktoré chce nemecká firma BMW vyrábať v novej továrni v Mexiku a exportovať do Spojených štátov. Vysokým dovozným clom hrozil aj ďalším automobilkám vyrábajúcim v Mexiku.

S Trumpom sa v piatok stretne nemecká kancelárka Angela Merkelová. Šéf Americkej obchodnej komory v Nemecku Bernhard Mattes uviedol, že Nemecko a Spojené štáty musia tvrdo pracovať na tom, aby zabránili zhoršeniu vzájomných obchodných vzťahov.

„Hoci sa teraz domnievame, že pravdepodobnosť vzniku obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Európou je malá, zostáva táto téma stále prítomné a nezmizla úplne zo stola,“ upozornil. Dodal, že protekcionistické kroky, ako odvetné clá či rušenie medzinárodných zmlúv, by americkej ekonomike pomohli len dočasne.