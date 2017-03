Kováci vyjdú do ulíc, odmietajú lacný dovoz zahraničných pracovníkov

Podľa člena predsedníctva OZ KOVO Jozefa Balicu čoraz častejšie silnejú snahy zamestnávateľov, ale aj politikov, o dovoz lacnej pracovnej sily zo zahraničia z dôvodu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily u nás. Vytvárať sa má dojem, že Slováci sú leniví a nechcú pracovať. Odborové združenie tieto snahy odmieta a žiada, aby sa dodržiavali pravidlá pre zamestnávanie cudzincov na Slovensku.

„Nie sme proti tomu, aby boli na Slovensku zamestnaní, podobne ako Slováci v cudzine, ale aby boli rovnaké pravidlá pre zamestnávanie všetkých pracovníkov bez rozdielu či ide o Slováka, alebo pracovníka zo zahraničia. Aby sa nezneužívala sociálna situácia zamestnancov a cudzincov,“ zdôraznil Balica.

Hlavným dôvodom na dovoz zamestnancov zo zahraničia má byť mzda. Podľa Balicu zamestnávatelia na Slovensku týmto spôsobom obchádzajú pravidlá ponuky a dopytu. Napriek vysokému dopytu po zamestnancoch sa zvyšovanie mzdy snažia obchádzať dovozom lacnej pracovnej sily zo zahraničia.

„Slovenská ekonomika má a aj v minulosti mala na to, aby sa zvýšili mzdy. Tie nerástli tak, ako rástla produktivita práce,“ uviedol Balica s tým, že zamestnávatelia kvôli vyššiemu zisku zneužívajú sociálnu situáciu a chudobu zamestnancov a nútia ich, aby robili za nízke mzdy.

Zamestnávatelia podľa neho pri nábore do pracovného procesu nehovoria o disponibilných mzdách. Priemerný zárobok, ktorý sa v automobilkách uvádza okolo 1 300 až 1 400 eur zames­tnanec podľa Balicu pri nástupe nemá. „Takíto zamestnanci majú plat okolo 700 eur, čo je v čistom necelých 550 eur. Najbežnejšia mzda na Slovensku je 680 eur v čistom. To je mzda, ktorá má zabezpečiť ľuďom slušný život?“ uviedol Balica. Dodal, že zo štatistických údajov vyplýva, že polovica zamestnancov poberá čistú mzdu nižšiu ako 604 eur, na východe je to dokonca iba 560 eur v čistom.

Podľa predsedu občianskeho združenia Pracujúca chudoba Milana Kuruca zamestnávatelia nechcú zvyšovať mzdu, cielene vyčkávajú, že sa pravidlá uvoľnia a privezú na Slovensko lacných pracovníkov zo Srbska, Ukrajiny, Vietnamu alebo Mongolska. Výhodou takýchto zamestnancov má podľa Kuruca byť, že sú lacní a nepoznajú svoje nároky. Nedostatok pracovných síl na trhu práce pritom podľa neho spôsobili práve zamestnávatelia, ktorí svojou politikou nízkych miezd mali zo Slovenska za 17 rokov vyhnať až 300-tisíc ľudí. Dovoz ľudí z tretích krajín pracujúcich za nízke mzdy by podľa neho tento stav iba zakonzervoval.

„Ak tento problém firmy spôsobili politikou nízkych miezd a vysokých ziskov, môžu tento problém vyriešiť presne opačným prístupom. Spravodlivými mzdami,“ povedal Kuruc. Vláda by sa preto podľa neho mala začať pýtať nie na priemerné, ale na nástupné platy a podobne ako v Rakúsku a ďalších západných krajinách by mala zaviesť zákonnú povinnosť zverejňovania výšky platov v pracovných inzerátoch a to nielen v hrubých, ale aj v čistých mzdách.

Odborári chcú na túto situáciu upozorniť aj verejne. V Bratislave pripravujú koncom apríla protestné zhromaždenie proti uvoľneniu pravidiel na dovoz zamestnancov z krajín mimo Európskej únie. „Dôvodom je, že podmienky zamestnancov sú také, aké sú a dovozom zamestnancov z ďalších krajín sa tieto podmienky nezlepšia, ale skôr zhoršia a títo zamestnanci, ktorí tu prídu pracovať zvonku nemajú predstavu o tom, aké by v skutočnosti mali mať podmienky,“ zdôraznil člen predsedníctva OZ KOVO Ján Šlauka, podľa ktorého je jediná možnosť, ako donútiť zamestnávateľov zvýšiť mzdu, organizovať sa a kolektívne vyjednávať.