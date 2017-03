V Bratislave odovzdáte daňové priznanie priamo z auta

Podľa finančnej správy totiž jeden z najväčších problémov, ktorý koncom marca pri odovzdávaní daňových priznaní v Bratislave evidujú, je parkovanie pri daňových úradoch. Práve „drive-in“ podávanie daňových priznaní by tento problém malo eliminovať.

„Znamená to, že naši klienti môžu využiť na podanie daňového priznanie mobilnú jednotku. Ide o vozidlo finančnej správy, ktoré bude pred daňovým úradom, kde len podajú tlačivo, vezmú si potvrdenie a bez toho, aby vystúpili, môžu pokračovať v ceste,“ vysvetľuje, ako bude nová služba fungovať prezident finančnej správy František Imrecze. Ako dodal, ide o pilotný projekt a v prípade, ak sa osvedčí, nevylučujú jeho využitie aj v budúcnosti. „Naďalej však dávame do pozornosti predovšetkým elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, v rámci ktorej sme za tri roky spracovali milióny dokumentov,“ dodal Imrecze.

Daňové úrady budú podľa informácií finančnej správy fungovať podľa upravených úradných hodín už od 24. marca. Vtedy budú otvorené od 8. hodiny do 16. hodiny. V dňoch 27. a 28. marca sa úradné hodiny o hodinu predĺžia do 17. hodiny, nasledujúce dva dni o ďalšiu hodinu do 18. hodiny a 31. marca budú daňové úrady otvorené od 8. hodiny do 19. hodiny. Call centrum finančnej správy bude dostupné podľa uvedených úradných hodín daňových úradov. V posledný deň na podanie daňového priznania, teda 31. marca, bude call centrum k dispozícii od 8. hodiny až do polnoci.

Daňovníci majú naďalej aj možnosť lehotu na podanie daňového priznania posunúť o maximálne tri mesiace, resp. šesť mesiacov, ak majú za minulý rok príjmy zo zahraničia. Stačí, ako finančnej správe odklad oznámia. Ak tak neurobia, do 31. marca je potrebné daňové priznanie nielen podať, ale aj daň zaplatiť. Daňové priznanie je možné podať osobne na daňovom úrade, elektronicky, alebo prostredníctvom poš­ty.