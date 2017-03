Vznikne web, ktorý zverejní potraviny s dvojakou kvalitou

O výsledkoch kontrol budú informovať na špeciálnej internetovej stránke, kde budú zverejnené produkty, u ktorých sa dvojaká kvalita potravín potvrdila. Uviedla to na piatkovom brífingu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná po spoločnom rokovaní s eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věrou Jourovou.

"Ideálny stav by bol, keby výrobcovia a predajcovia potravín s dvojakou kvalitou uznali, že aj spotrebiteľ v krajinách, ako je Slovensko, si zaslúži mať vysokú kvalitu potravín a začali mu ju dodávať pod tou značkou, pod ktorou teraz dodávajú nízku kvalitu,“ povedala Jourová. Akceptovať by sa podľa nej tiež dalo, ak by výrobcovia jasne označovali svoje produkty tak, aby spotrebiteľ rozoznal, že daný výrobok má napríklad v Rakúsku iné zloženie ako ten istý výrobok kúpený na Slovensku. "My nehovoríme o zdravotne závadných potravinách, všetky zložky, ktoré sú v potravinách, sú povolené. My hovoríme, že ak majú rovnaký obal, ale napríklad inú gramáž, je to nezodpovedné. Také potraviny by mali mať špeciálne označenie alebo iný obal,“ uviedla Matečná.

"Som si vedomá požiadavky, aby mal každý občan právo kúpiť si výrobky tej istej značky v rovnakej kvalite bez ohľadu na región alebo krajinu. Už som preto požiadala orgány na ochranu spotrebiteľa, aby situáciu v celej Európskej únii zmapovali,“ vyhlásila Jourová. V prípade, že nadnárodní výrobcovia budú pokračovať v predávaní tých istých výrobkov s rovnakým obalom ale s rôznymi zloženiami, Jourová nevylúčila možnosť sankcií. Tie však budú môcť udeľovať len obchodné inšpekcie jednotlivých členských krajín, keďže európska legislatíva nemá štandardizovaný spoločný predpis.

Jourová zároveň priznala, že legislatívu na európskej úrovni, ktorá by sa týkala zákazu predaja potravín s dvojakou kvalitou, si momentálne nevie predstaviť. Problém zníženej kvality potravín totiž nie je problémom celej Európy. „V tejto oblasti ale máme silnú spotrebiteľskú legislatívu, ktorá má zabraňovať nekalým obchodným praktikám a zavádzajúcim reklamám. Máme vysoké štandardy na ochranu spotrebiteľa a v tomto prípade je nutné ich využiť,“ skonštatovala Jourová.

„Dvojaká kvalita potravín je v prvom rade zavádzanie európskeho spotrebiteľa. Zároveň však škodí poctivým výrobcom, ktorí nerozdeľujú spotrebiteľov na dve triedy, a tým ich znevýhodňuje na trhu,“ uzavrela Matečná.