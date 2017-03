Standard & Poor's zlepšila výhľad ruského ratingu na pozitívny

Agentúra v piatok uviedla, že ak sa bude ruská ekonomika ďalej adaptovať na prostredie nízkych cien ropy, bude možné Rusku zvýšiť aj samotnú úverovú známku. Rusko má u S&P rating BB+, čo je najvyššia známka v rámci takzvanej špekulatívnej kategórie.

Agentúra predpovedá, že hospodársky rast v Rusku sa po dvoch rokoch recesie tento rok obnoví a bude zrýchľovať. V období 2017–2020 agentúra čaká ročný rast v priemere o 1,7 percenta. Skoré zrušenie amerických sankcií proti Rusku pritom S&P nepredpokladá.

Agentúra očakáva, že čistý odliv zahraničných investícií z Ruska sa bude do konca desaťročia pohybovať okolo jedného percenta hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Deficit verejných financií Ruska by mal do roku 2019 klesnúť na 2,4 percenta HDP, predpovedá ratingová agentúra.

V septembri S&P zlepšila výhľad úverového ratingu Ruska z negatívneho na stabilný. Hodnotenie úverovej spoľahlivosti zrazila do špekulatívneho pásma v januári 2015. Strata investičného ratingu znamenala, že mnohé finančné inštitúcie nemohla investovať do ruských aktív.

Ruská ekonomika v posledných dvoch rokoch čelila negatívnymi dôsledkom prudkého poklesu cien ropy. Hospodársky rast navyše podkopali sankcie, ktoré na Moskvu uvalili západné krajiny kvôli postupu Moskvy v ukrajinskej krí­ze.

Úverový rating je základným vodidlom pre investorov. Zlepšenie ratingu môže dlžníkovi znížiť náklady na nové úvery.