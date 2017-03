Autobusy na východe počkajú na večerný IC vlak

Prvé dve uvedené mestá železnicu vôbec nemajú a do tretieho vlaky nepremávajú už od roku 2003, informoval štátny osobný vlakový dopravca.

„Uvedomujeme si, že cesta sa nekončí vystúpením z vlaku na stanici. Potrebujeme hľadať spôsoby, ako cestujúcemu pomôcť dostať sa čo najbližšie k jeho cieľu,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. „S našimi partnermi sme dohodli čakanie dvoch autobusov na posledný večerný vlak InterCity,“ dodal.

V autobusových prípojoch platí štandardné cestovné autobusových dopravcov. Do Svidníka alebo Giraltoviec sa dá cestovať s prestupom v Kysaku. K vlaku IC s odchodom z Bratislavy o 17:33 môžu cestujúci využiť každý pracovný deň autobus spoločnosti SAD Humenné, ktorý v prípade nevyhnutnosti vlak počká aj dvadsať minút. V piatky okrem toho nadväzujú autobusové prípoje aj k predchádzajúcim dvom IC vlakom. V Košiciach je cez pracovné dni a v nedele k dispozícii šesť autobusových prípojov v smere do Sečoviec, v sobotu premávajú štyri.

„Prípojný autobus spoločnosti Arriva Michalovce na večerný IC vlak počká do desať minút. ZSSK štandardne zabezpečuje v Košiciach a Kysaku aj vlakové prípoje do Prešova, Sabinova, Lipian, Vranova nad Topľou, Trebišova, Michaloviec, Strážskeho, Humenného, a to k bežným rýchlikom, ale aj IC vlakom,“ priblížil riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. „Na prípojné vlaky v Humennom zas nadväzujú osobné vlaky do Medzilaboriec, Sniny a Stakčína,“ uzavrel.

