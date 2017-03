Kúpa značky Opel umožní francúzskej PSA globálnu expanziu

Povedali to nemeckému nedeľníku Welt am Sonntag členovia rodiny Peugeotov, ktorá je hlavným akcionárom PSA. PSA sa tento mesiac dohodla s americkou GM na kúpe jej európskej divízie za 2,2 miliardy eur, a stala sa tým dvojkou na európskom automobilovom trhu.

„Skupine to umožní dobiť krok za krokom zvyšok sveta. To pre PSA zostáva dôležitým cieľom,“ povedal Jean-Philippe Peugeot nedeľníku v spoločnom rozhovore so svojím bratrancom Robertom Peugeotom. Rodinný klan Peugeotov má v PSA 22,2 percenta hlasovacích práv a 13,7 percenta akciového kapitálu.

Podľa Roberta Peugeota, ktorý je predsedom strategického výboru PSA, je pre úspory z rozsahu kľúčové, že automobilka teraz disponuje kapacitami na výrobu najmenej troch miliónov vozidiel na jednom trhu. „Všetky veľké automobilky majú na jednom dôležitom trhu objem troch miliónov vozidiel,“ povedal.

Celkovo síce kúpa európskej divízie GM zvyšuje závislosť skupiny na európskom trhu, značky skupiny sa ale budú dopĺňať. „Opel je silný na trhoch, kde PSA tak silná nie je,“ povedal Robert Peugeot. Doložil to tým, že Opel predáva viac áut v Nemecku ako tri vlastné značky PSA dohromady a rovnako tak britská sesterská značka Opelu Vauxhalll na svojom trhu predáva viac áut než Peugeot, Citroën a D5.

Spojená spoločnosť chce vyrábať vyše päť miliónov áut ročne. Spojením vzniká skupina so zhruba 16-percentným podielom na európskom automobilovom trhu. Podnik vystrieda na pozícii druhej najväčšej európskej automobilky francúzskeho výrobcu Renault a dostane sa za Volkswagen, ktorý má na európskom trhu podiel 24 percent.

PSA má závod aj na Slovensku v Trnave.