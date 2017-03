Ekonómovia teoretici robia medvediu službu

"Žijeme veľmi dobré finančné časy, ale ak by napríklad v roku 2011 platila dlhová brzda, štát by mal veľké problémy s krytím svojich záväzkov. Za likviditu štátu a riadenie existujúceho dlhu výhradne zodpovedá naša agentúra. Väčšinu analytikov, teoretických ekonómov a niektorých politikov negatívne dôsledky dlhovej brzdy vôbec nezaujímajú,“ povedal pre denník Pravda riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek. Agentúre šéfuje už viac ako 14 rokov.

O koľko peňazí už Slovensko prišlo tým, že sme pre dlhovú brzdu nemohli vymeniť viac starých a drahých úverov za lacnejšie?

Presný dosah súčasného znenia zákona sa nedá vypočítať. Minulý rok boli výnosy slovenských dlhopisov na úplnom dne. V septembri sme mali podľa emisného plánu vydať 30-ročný dlhopis v hodnote 1 miliardy eur s nákladovým úrokom približne 2 percentá za rok. Na jeseň boli z viacerých dôvodov očakávania rastu výnosov štátnych dlhopisov, napriek tomu sa kvôli dlhovej brzde transakcia neuskutočnila. V roku 2017 sa v tejto hodnote 30-ročný dlhopis zatiaľ vôbec nedá vydať, ak áno, výnos by bol niekde na úrovni 2,5 percenta za rok. Počas platnosti dlhovej brzdy úroky väčšinou klesali, v niektorých obdobiach rástli, ako napríklad v súčasnosti. Na absolútnych kumulovaných úrokoch nás dlhová brzda zatiaľ stála rádovo niekoľko sto miliónov eur.

Aké zmeny v ústavnom zákone by umožnili predávať slovenské dlhopisy za najnižšie úroky?

Pomohla by technická novela zákona a prechod na koncept čistého dlhu, to znamená, že by sme mohli od záväzkov štátu odrátať finančné aktíva štátu. V súčasnosti, keď štát vydá dlhopisy a získané zdroje skončia na účte rezerv, je podľa zákona rovnako zadlžený ako v prípade, ak tieto prostriedky okamžite minie. Nevhodnosť súčasného technokratického znenia zákona potvrdzuje skutočnosť, že zákon podľa rovnakých princípov nefunguje nikde v Európe.

Nemôže prípadné uvoľnenie dlhovej brzdy spôsobiť prudké zadlžovanie štátu?

Technická novela nepredstavuje uvoľnenie dlhovej brzdy, ale jej zosúladenie s reálnym životom a najlepšou finančnou praxou. Vydaním nových dlhopisov po novelizácii zákona by automaticky nevzrástol čistý, teda posudzovaný dlh. Keďže ide o ústavný zákon, bude dostatočný priestor na doladenie jednotlivých ustanovení a parametrov tak, aby sa zamedzilo neracionálnemu zadlžovaniu štátu.

Aké konkrétne problémy spôsobuje súčasné nastavenie zákona pri financovaní štátneho dlhu Slovenskej republiky?

Moderné, koncepčné a racionálne riadenie dlhu a likvidity sme zamenili za jednoduché udalostné krytie záväzkov štátu bez ohľadu na aktuálny trhový cenový vývoj. Nevieme uložiť rezervy štátu do ďalšieho roka, napriek výhodnejšiemu úroku. V závere roka sa veľkosť hrubého verejného dlhu ťažko riadi, ovplyvňujú ho mestá a obce, niektoré mimorozpočtové štátne inštitúcie a nepredvídateľné kurzové a úrokové precenenie finančných nástrojov portfólia dlhu.