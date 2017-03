Skúška pred čiastočnou úzáverou pri križovatke Blatné bola uspokojivá

„V danom úseku bola premávka síce zhustená, ale plynulá a kolóny sa vytvorili kvôli dvom škodovým udalostiam v úseku pred obmedzením v strednom jazdnom pruhu, ktoré boli bezodkladne odstránené. Zhustená premávka bola najviac 2,5 kilometra s časovou stratou 5 – 10 minút v čase od 6.45 hod do 7.30 hod, potom už bez komplikácií a zdržania,“ spresnila pre denník Pravda hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.

Polícia predpokladá, že pri ďalšom teste v piatok 24.3.2017, keď bude čiastočná uzávera v smere z Bratislavy, je väčší predpoklad zhustenej premávky. „Záleží však aj na disciplinovanosti vodičov pri rešpektovaní pokynov vyplývajúcich z dopravných značiek a zariadení resp. pokynov príslušníkov Policajného zboru,“ uviedla Baloghová.

Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa rekonštrukcia diaľnice D1 pri križovatke Blatné neďaleko Senca začne od prvého apríla. Práce potrvajú až do novembra tohto roku. „Rekonštrukcia diaľnice D1 je potrebná z dôvodu realizácie nového cementobetónového krytu vozovky a prác súvisiacich s výstavbou diaľničnej križovatky Blatné,“ uvádzajú diaľničiari v tlačovej správe.

Doprava bude počas nasledujúcich mesiacov presmerovaná len do jedného pásu diaľnice v štvorpruhovom usporiadaní. Práce najskôr začnú v pravom jazdnom páse diaľnice a teda vozidlá idúce z Bratislavy budú presmerované do ľavého pásu. Následne po rekonštrukcii dôjde k otočeniu situácie a do druhej časti diaľnice budú presmerované automobily prichádzajúce od Trnavy.