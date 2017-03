Slovensko chce vybudovať testovaciu dráhu pre autonómne autá

O podobe plánovaného projektu rokovali v pondelok podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, pod­predseda Európskej komisie Maroš Šefčovič spolu s predstaviteľmi IT sektora, telekomunikačnými operátormi ale aj zástupcami technických univerzít.

„Reagujeme na európsku iniciatívu, kedy sa začína hovoriť o potrebe čoraz viac pracovať na projektoch, ako sú autonómne autá alebo autá, ktoré navzájom počas jazdy komunikujú, vymieňajú si svoje informácie,“ uviedol na brífingu Pellegrini. Dodal, že Slovenska republika by chcela v tomto projekte vystupovať ako líder v oblasti cezhraničnej testovacej dráhy. Zúčastnené strany na rokovaní disku­tovali o tom, akým spôsobom by mohli na Slovensku takýto projekt pripraviť, nájsť naň financovanie a uviesť ho čo najskôr do praxe.

„Zhodli sme na vzniku slovenskej aliancie, pretože na európskej pôde už existuje aliancia medzi automobilovým a telekomunikačným sektorom. My túto domácu, ktorú založíme v najbližších týždňoch, rozšírime o alianciu akademickej obce a IT sektoru, pretože vidíme synergiu všetkých štyroch segmentov,“ poznamenal Pellegrini.

Na testovaciu dráhu sa má využiť diaľnica medzi Brnom a Bratislavou tak, aby testovanie prebiehalo v reálnom čase a reálnom priestore. Pellegrini zároveň vysvetlil, že na začatie projektu bude potrebné pokryť diaľnicu najmodernejšími technológiami. "V krátkom čase budeme pripravovať samotný projekt, kde jednotliví hráči zadefinujú, čo všetko takáto dráha musí obsahovať, aby bola plnohodnotná a z toho nám potom vzídu nejaké technické špecifikácie a prípadne finančné náklady,“ povedal Pellegrini. Finančné prostriedky chce získať predovšetkým z Európskej komisie, prispieť má aj štát, prípadne aj budúci operátori. Uvedenie testovacej dráhy medzi Bratislavou a Brnom do prevádzky by sa podľa podpredsedu vlády mohlo začať už v horizonte dvoch rokov.

Pellegrini pripomína, že ide o súťaž medzi krajinami v rámci Európskej únie (EÚ). „Testovacie dráhy v rámci jednotlivých krajín už existujú, mapa je ešte relatívne veľmi riedka, preto pevne verím, že Slovensko bude ďalším bodom na takejto mape,“ vyhlásil. Slovensko má okrem toho vhodnú geografickú podobu a testovacie dráhy by mohli vzniknúť aj medzi Slovenskom a Maďarskom, či medzi Slovenskom a Rakúskom. Pellegrini o záujme podieľať sa na projekte testovacích dráh bude informovať ostatné členské štáty EÚ na štvrtkovom stretnutí v Ríme.

„Musíme sa pozerať na autá ako na produkty novej kategórie, kde zber a prenos dát bude mať absolútnu dôležitosť pre to, ako sa k vyrábaným autám postavia noví zákazníci,“ povedal Šefčovič. Zároveň dodal, že podľa hodnotenia Európskej komisie (EK) už za pár rokov bude softvér auta predstavovať 50 % jeho hodnoty. V súčasnosti 90 % hodnoty auta predstavuje hardvér, čiže aj komponenty, ktoré sa na Slovensku vyrábajú. EK už v tejto oblasti pripravuje legislatívny balík, ktorý bude zabezpečovať, aby sa vytvorili predpoklady pre nové autonómne systémy riadenia áut, spĺňali sa všetky potrebné technické požiadavky a vytvorila sa infraštruktúra novej generácie vozidiel. „Aby sme sa posunuli od roamingov hovorov, cez roaming dát až k roamingu áut,“ povedal Šefčovič.

Pellegrini pondelkové rokovanie označil za vizionárske. „Nemôžeme dlhodobo tvoriť svoju politiku vždy v horizontoch volebného obdobia. Toto zasadnutie bolo o budúcnosti a vízii krajiny na dlhé roky dopredu. Dnes možno tvoríme základy pre budúcnosť Slovenska, aby sa v nasledujúcich rokoch sa mohlo pýšiť tým, že sme síce malá krajina, ale veľmi progresívna a inovatívna,“ uzavrel Pellegrini.