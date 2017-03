Tunel Višňové sa prerazí, stavebník konkurz odmieta

Vodiči by mali tunelom Višňové prejsť koncom roka 2019.

Je tak predpoklad, že sa stihne stanovený termín užívania pre vodičov koncom roka 2019. A to napriek tomu, že okresný súd v Bratislave začal konkurzné konanie voči firme Dúha. Stavebná spoločnosť však odmieta situáciu, podľa ktorej by jej mal hroziť konkurz.

"Spoločnosť Dúha uisťuje svojich partnerov, že táto situácia nereflektuje jej finančnú situáciu. Nijako sa nedotkne jej riadnej činnosti a schopnosti plniť si svoje záväzky,“ informovala Natália Kostrošová, mediálna zástupkyňa spoločnosti Dúha.

Majiteľ firmy Miroslav Remeta včera uviedol, že ďalší míľnik vo výstavbe tunela Višňové v úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala nastane pravdepodobne koncom roka, keď dôjde k jeho prerazeniu. Dosiahnutie míľnika môže prekaziť geológia, ktorá sa počas razenia 7¤520-metrového tunela mení.

Konkurzné konanie bratislavský okresný súd začal proti stavebnej spoločnosti Dúha kvôli nezaplateným faktúram jedného zo subdodávateľov, s ktorým sa stavebná firma podieľala na rekonštrukcii Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podľa spoločnosti Dúha ide o fiktívne faktúry v rozpore so zmluvou s cieľom poškodiť samotnú spoločnosť. V minulosti sa do rovnakej situácie dostala aj firma CI Regio, ktorá patrí do portfólia spoločnosti Dúha.

Stavebná firma Dúha očakáva, že čoskoro dôjde k ukončeniu začatého konkurzného konania rovnako ako v prípade spoločnosti CI Regio. Na svoju obranu spoločnosť podáva trestné oznámenie. V júli minulého roka Kriminálny úrad Finančnej správy vykonal vo firme Dúha raziu s cieľom zaistiť účtovné doklady. Podľa Remetu boli však firme koncom minulého roka všetky dokumenty vrátené.

Prieskumná štôlňa tunela Višňové bola prerazená už v roku 2008. S jeho výstavbou sa však začalo až v roku 2014. Po jeho dostavbe by vodiči vďaka celému diaľničnému úseku mali ušetriť 15 minút jazdy. Podľa dopravného modelu bude v roku 2020 cez tunel jazdiť 33-tisíc áut denne, pričom do roku 2038 ich počet stúpne až na 51-tisíc.

Diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala stavia Dúha spolu s talianskou firmou Salini Impregilo. Štvorprúdovku s dĺžkou 13¤520 metrov postavia za 410 miliónov eur. Diaľnica po dokončení spolu s predchádzajúcim úsekom D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vytvorí južný obchvat Žiliny, ktorý bude využívať najmä tranzitná doprava smerujúca zo západu krajiny na východ a naopak.

Diaľnica spolu s najdlhším tunelom vodičom umožní vyhnúť sa aj kritickému úseku na ceste prvej triedy I/18 popod hrad Strečno, ktorý je v súčasnosti preťažený, čoho výsledkom sú časté kolízie a zdržania. Z východnej strany sa diaľnica napojí na už existujúci úsek D1 Dubná Skala – Turany, ktorý obchádza mesto Martin.