K peniazom v II. pilieri sa má dostať viac sporiteľov až o rok

Parlamentný výbor pre sociálne veci totiž schválil pozmeňujúci návrh poslanca NR SR Ľubomíra Vážneho, aby sa účinnosť navrhovanej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení posunula z 1. mája tohto roka až na 1. február budúceho roka.

"Navrhujem posunúť účinnosť zákona z dôvodu veľkého rozsahu zmien, ktoré je potrebné zapracovať do informačných systémov Sociálnej poisťovne,“ zdôvodnil svoj návrh poslanec Vážny, ktorý je aj generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne.

Možnosť výberu aspoň časti nasporenej sumy majú dostať tí sporitelia, ktorých súčet súm všetkých poberaných dôchodkov, vrátane doživotného dôchodku z druhého piliera, bude vyšší ako je priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého penzijného piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V súčasnosti ide o sumu 425 eur.

Takýto návrh sa nepozdáva poslancovi NR SR za Smer-SD Jozefovi Burianovi. Kritizuje to, že z druhého piliera si budú môcť svoje úspory vybrať sporitelia s nadpriemerným dôchodkom a celé náklady na vyplácanie doživotných dôchodkov zaplatia sporitelia, ktorých dôchodok bude podpriemerný. "Niekde okolo 600 až 700 tisíc ľudí zaplatí to, aby tí ľudia, ktorí majú vyšší dôchodok ako priemerný, si mohli vybrať peniaze,“ upozornil. Podľa neho pôjde o cestu ako znížiť počet ľudí v druhom pilieri. "Poisťovne si budú musieť zarobiť na tých kvázi najchudobnejších,“ povedal počas rokovania sociálneho výboru bývalý štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí.

Poslanec NR SR Jozef Mihál upozornil na to, že doteraz len 43 % sporiteľov pri odchode do dôchodku uzatvorilo zmluvu s komerčnou poisťovňou o vyplácaní doživotného dôchodku a zvyšných 57 % ponuku od životných poisťovní odmietlo. Súčasný systém vyplácania doživotných dôchodkov z druhého piliera podľa Mihála sporiteľom nevyhovuje. "Nechávajú úspory ležať v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, čakajú na svoju smrť, nech to dostanú ich dediči,“ povedal exminister práce a sociálnych vecí. Navrhovanú novelu zákona víta, keďže podľa neho životné poisťovne dostanú konkurenciu v podobe rozsiahlejšej možnosti výberu úspor z druhého piliera. "Je to veľký pokrok v prospech sporiteľov oproti súčasnému stavu,“ tvrdí Mihál.

Ako na tlačovej besede strany Most-Híd uviedol jej podpredseda, štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna, navrhovaná novela zákona dáva väčšiu slobodu budúcim dôchodcom pri rozhodovaní sa o tom, ako naložia so svojimi peniazmi v druhom pilieri. „Je to naplnenie nášho sľubu pri vzniku druhého piliera,“ uviedol Švejna, ktorý ako štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí pripravoval predložený legislatívny návrh. V súvislosti s avizovaným po­sunom účinnosti navrhovanej novely zákona z mája tohto roka na február budúceho roka uviedol, že vzhľadom na navrhované zmeny bude potrebné vyškoliť pracovníkov Sociálnej poisťovne, ako aj zmeniť informačný systém poisťovne.

V najbližších troch rokoch sa má vďaka novele zákona rozšíriť možnosť výberu formy vyplácania dôchodkových úspor približne 6,5 tisíc sporiteľom.. Počet sporiteľov, ktorým sa nerozšíri možnosť výberu formy vyplácania ich dôchodkových úspor, ministerstvo práce v nasledujúcich troch rokoch odhaduje na približne 6,4 tisíc ľudí. Približne 4,1 tisíc osôb pritom bude musieť čerpať nasporené prostriedky formou doživotného dôchodku a zhruba 2,3 tisíc sporiteľov nebude mať dostatočnú nasporenú sumu na kúpu doživotného dôchodku, a preto si bude môcť úspory z druhého piliera vybrať.