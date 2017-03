Trump ťahá svet do obchodnej vojny

Trump chce preto na dovážané výrobky zaviesť clá a, naopak, export z USA odbremeniť od daní. Môže to mať za následok obchodné spory, súdy či odvetné clá, ktoré by ochromili svetový obchod a priniesli novú hospodársku krízu spojenú s prepúšťaním zamestnancov.

Európske podniky budú mať náročnejší prístup na americký trh. To môže ohroziť aj zisky automobiliek pôsobiacich na Slovensku. Každé desiate auto vyrobené v bratislavskom závode Volkswagenu smeruje práve do USA.

To, že Trump všetko myslí vážne, potvrdili jeho slová po stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. „Všetko, čo chcem, je férovosť. Keď sa pozriete prakticky na ktorúkoľvek krajinu, s ktorou obchodujeme, tak ten vzťah nie je taký, aby sa dal nazvať dobrým pre našich zamestnancov,“ povedal vo Washingtone Trump. Cez víkend USA zároveň v Berlíne zablokovali deklaráciu ministrov financií krajín G20 o podpore voľného obchodu. Podľa agentúry Reuters ide o najväčšiu zmenu obchodnej politiky za niekoľko desiatok rokov.

„Existujú obavy, že Trump clá zavedie buď globálne, alebo voči štátom, s ktorými majú USA negatívnu obchodnú bilanciu. Následky by boli obrovské – domáce aj medzinárodné,“ povedal analytik Trim Broker Ronald Ižip. Ak by vzrástla šanca na prijatie zdaňovania importu do USA, malo by to zásadný vplyv na finančné trhy a svetovú ekonomiku.

„Cenová hladina v USA by mohla vzrásť o päť percent, americká centrálna banka (Fed) by musela reagovať a zvyšovať sadzby. Dolár by sa mohol posilniť. Svetový obchod by sa spomalil, vzniklo by mnoho porazených a pár víťazov. Medzi porazenými by bola hlavne Čína, Mexiko, Nemecko či Kanada,“ doplnil Ižip.

Slovensko americký protekcionizmus zasiahne nepriamo, cez Nemecko. Vlani bolo práve Nemecko jedným z najväčších obchodných partnerov USA. Nemecko je zase previazané so Slovenskom, pretože je naším najvýznamnejším obchodným partnerom. Ak sa nedarí Nemcom, poškodzuje to aj domácu ekonomiku.

„Dá sa povedať, že Trump môže rozpútať tretiu svetovú vojnu, ktorá sa však nebude odohrávať niekde v zákopoch, ale v obchodných zmluvách a investičných vzťahoch,“ myslí si ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Nateraz však trhy na Trumpovu politiku veľmi nereagujú. „Trump je pes, ktorý zatiaľ len šteká, a nehryzie. Trhy sa Trumpa aktuálne príliš neobávajú, hoci pozorne sledujú vývoj na tomto poli. Aj preto ceny aktív na trhoch, ktorých by sa prípadné zavedenie protekcionistických opatrení najviac dotklo, v ostatných mesiacoch solídne rástli a výkonnosťou prekonali rozvinuté trhy,“ skonštatoval analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Hrozia spory a obrovská pokuta

Trump v januári varoval, že uvalí dovozné clo vo výške 35 percent na automobily, ktoré chce nemecká firma BMW vyrábať v novej továrni v Mexiku a exportovať do Spojených štátov. Nemecká ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová minulý týždeň pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk uviedla, že Nemecko by mohlo zažalovať Spojené štáty vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO), ak Trump splní svoje hrozby ohľadom zavedenia nových dovozných ciel.

„Nebolo by to po prvý raz, čo by pán Trump na súde prehral,“ pohrozila Zypriesová. V prípade, že by USA spor prehrali, hrozili by im sankcie v objeme 385 miliárd dolárov ročne. Je to stonásobne väčšia suma, ako doteraz najväčšia pokuta WTO. Trump však vyhlásil, že je ochotný ísť do sporu aj s touto organizáciou.

„Ak chcete vyrábať autá vo svete, potom vám želám všetko najlepšie. Môžete produkovať autá pre USA, ale za každé auto dovezené do USA zaplatíte 35-percentné clo. Odkazujem BMW, že ak chcete postaviť závod v Mexiku a plánujete predávať autá v USA bez vysokého cla, zabudnite na to,“ vyjadril sa nedávno Trump v rozhovore pre nemecký denník Bild.

„Trumpove clá by boli obrovskou ranou pre celý európsky automobilový priemysel. Európa by pravdepodobne zaviedla odvetné opatrenia v podobe vysokých ciel na lieky dovážané zo Spojených štátov amerických. To by bola obchodná politika typu oko za oko a zub za zub,“ povedal nedávno pre Pravdu viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR Jaroslav Holeček.

Aktuálne sú na vozidlá vyvážané z Európskej únie uvalené v Spojených štátoch amerických clá vo výške 2,5 percenta. To pre amerických zákazníkov nie je problém, a do USA putujú zo SR hlavne luxusné SUV vozidlá Porsche Cayenne, Audi Q7 a Volkswagen Touareg. Po zavedení 35-percentných ciel avizovaných Trumpom by však cena 100-tisícového Porsche Cayenne stúpla až na 135-tisíc amerických dolárov.

Ešte stále je v hre aj uvalenie cla vo výške 45 percent na importované tovary z Číny na ochranu amerického priemyslu. Prvý deň po nástupe do funkcie prezidenta USA ako prvú vec v úrade zrušil obchodnú dohodu USA s ázijsko-tichomorským regiónom. Transpacifické partnerstvo (TPP) podľa Trumpa oberalo Američanov a ich priemyselné odvetvie o pracovné miesta. Trump chce takisto urýchliť rozhovory o zmenách Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) medzi USA a Kanadou a Mexikom, ktorá je podľa neho pre Spojené štáty „katastrofou“.

„Ak Donald Trump splní svoje sľuby a zavedie na Čínu tarify, svet má problém, ktorý sa z Ázie rozšíri do celého sveta. Veľmi veľa závisí od toho, ako sa budú tieto krajiny schopné vyrovnať s posilňovaním dolára. Pretože jediné, čo im dokáže pomôcť, je opak – slabší dolár. A ten teraz nie je na obzore,“ tvrdí Ižip.

Kontroverzná dohoda s EÚ je zrejme mŕtva

Tiež osud kontroverznej obchodnej dohody medzi USA a Európskou úniou, ktorá sa dojednáva už od roku 2013, je po zvolení Trumpa za amerického prezidenta spečatený. Trump ju považuje za zlú a nechce ju v súčasnom znení prijať. TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo) medzi USA a EÚ sa však podľa niektorých analytikov predsa len podarí presadiť, ale možno očakávať niekoľkoročný posun prijatia dohody.

Od dohôd o voľnom obchode sa pritom očakáva, že sa za istých podmienok čiastočne alebo úplne zrušia clá, ako aj kvóty na dovoz. Obavy z dohody prevládajú najmä na európskej strane. Protestné hlasy hovoria o príleve geneticky modifikovaných potravín z USA do Európy. Hrozí zníženie štandardov bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia. Nad EÚ visí v súvislosti s TTIP aj hrozba oslabenia právomoci regulátorov.

Tí európski uplatňujú princíp predbežnej opatrnosti. Produkt dodajú na trh, len ak sa preukáže, že nie je zdraviu škodlivý. V USA však platí, že pokiaľ sa nepreukáže, že je produkt zdraviu škodlivý, smie sa predávať.

„TTIP má potenciál zvýšiť ekonomický rast oboch ekonomík, jednak americkej a jednak európskej. EÚ si má ročne polepšiť o 119 miliárd eur, čo predstavuje priemerne 545 eur viac pre jednu európsku domácnosť. Americká ekonomika by si mala polepšiť o 95 miliárd eur ročne, čo je 655 eur pre americkú domácnosť,“ tvrdí Európska komisia.

Na ekológiu nehľadí

Okrem odmietania obchodných dohôd so zvyškom sveta sa Trump odmieta zúčastňovať aj na celosvetových aktivitách, ktoré majú zabrániť znečisťovaniu životného prostredia. Rázne sa ešte pred niekoľkými mesiacmi postavil proti Parížskej dohode o klíme, ktorú takmer 200 štátov sveta vrátane Slovenska už schválilo. Trump ohlasuje, že USA od dohody odstúpia.

Podľa platnej Parížskej dohody však štát môže požiadať o odstúpenie tri roky od jej vstupu do platnosti. Dohoda nadobudla platnosť len nedávno, a to 5. novembra 2016. Celý proces vystúpenia „nespokojnej“ krajiny trvá až štyri roky. Trump od dohody bude môcť odstúpiť dva mesiace pred koncom svojho štvorročného mandátu. Podľa Trumpa majú podobné dohody o klíme len devastujúce účinky na pracovné miesta v USA.