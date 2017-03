Eurofondy majú byť transparentnejšie

„Na jednej strane povzbudzujeme tých, ktorí sa zúčastňujú na mechanizmoch poberania peňazí z európskych fondov, ale je správne, aby sme aj my z pozície vlády a najmä podpredsedu vlády prišli s viacerými opatreniami, ktoré zabezpečia, že v tejto oblasti bude možnosť korupčného správania významne obmedzená,“ povedal Fico v utorok po rokovaní s vicepremiérom zodpovedným aj za eurofondy.

Premiér pripomenul, že požiadal všetkých starostov a primátorov, aby nahlasovali akékoľvek náznaky korupčného správania. OECD má na základe začatej spolupráce vy­pracovať audit protikorupčnej legislatívy v SR. „Veľmi intenzívne teraz pracujeme na novej legislatívnej úprave oznamo­vateľov trestnej činnosti korupcie, kde chceme absolútne zatraktívniť to, že niektorí ľudia, ktorí sú pripravení takúto činnosť nahlasovať, budú podporovaní a do určitej miery aj zvýhodňovaní. Považujem za správne, že sme urobili ďalšie kroky k podnikateľom, všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí sa dostávajú do kontaktu s európskymi fondmi, aby čokoľvek, čo ich vyrušovalo, alebo vyrušuje, okamžite nahlasovali, a tým vytvárali priestor na boj proti korupcii,“ uviedol Fico.

Za najväčší problém označil nedostatok dobrých informácií, čo podľa neho tvrdia aj orgány činné v trestnom konaní. „Generálny prokurátor potvrdil, že pokiaľ nebude verejnosť poskytovať príslušným orgánom dostatok kvalitných informácií o korupčnom správaní, je veľmi ťažko následne sa tejto trestnej činnosti venovať,“ povedal premiér.

Parlament má na aktuálnej schôdzi schváliť novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Novela má zjednodušiť čerpanie eurofondov a znížiť s tým súvisiacu administratívu. Pripravil ju úrad vicepremiéra pre investície a informatizáciu. Ako po stretnutí s premiérom povedal Pellegrini, novela okrem technických úprav obsahuje tri zásadné momenty s dopadom na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti čerpania.

„Prvým je zákonná povinnosť a zavedenie povinnej menšiny štátu v monitorovacích výboroch, ktoré kontrolujú jednotlivé ministerstvá a operačné programy pri implementácii eurofondov. Štát bude mať zo zákona definovanú menšinu, väčšinu bude tvoriť tretí sektor, odborné a profesijné or­ganizácie, samosprávy. Ministri už tak nebudú môcť mať svojich nominantov, aby vždy mali garantovaný výsledok prípadného rozhodovania alebo hlasovania v týchto výboroch,“ priblížil Pelle­grini.

Novela zároveň jasnejšie definuje použitie dvojkolových vý­ziev. Tie podľa vicepremiéra majú zjednodušiť, zlacniť a zvýšiť transparentnosť proces prípravy výziev najmä pre samosprávy a malé firmy. V prvom kole by mali predkladať svoje projektové zámery v zjednodušenej forme a keď budú v prvom kole vyhodnotení ako úspešní, až potom budú investovať dodatočné zdroje do prípravy projektov. „Budú mať istotu, že na 99 percent ich projekt na základe predschválenia bude úspešný, čím obmedzíme fungovanie veľmi aktívnych rôznych agentúr, ktoré sa množia a za ťažké peniaze si zmluvne zaväzujú prijímateľov. Tí musia platiť len za rady, vypracovanie projektov a keď sú neúspešní, sú viazaní zmluvami,“ uviedol Pellegrini.

Zjednodušiť sa má tiež vykazovanie výdavkov. Korupčné správanie podľa vicepremiéra totiž môže byť nielen pri prideľovaní eurofondov, ale aj pri následnej kontrole využitia peňazí. „Keď kontrolór príde vyhodnotiť, ako boli použité prostriedky, môže byť vytvorený priestor na jeho subjektívny pocit, či nejaký oprávnený výdavok vykáže alebo nie. Aby sa aj tento priestor zúžil na čo najmenšiu mieru, prijali sme usmernenia a zákon bude umožňovať použitie paušálnych výdavkov, to znamená percento zo sumy,“ povedal Pellegrini. Nikto by tak nemal spochybňovať výkazy alebo veľkú byrokraciu.