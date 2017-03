Japonsko dosiahlo najvyšší obchodný prebytok od roku 2010

Celkovo japonský export podľa predbežných údajov, ktoré zverejnila v stredu colná správa krajiny, vzrástol o 11 % na 6,35 bil. JPY. Dovozy sa zvýšili o 1 % na 5,5 bil. JPY. Obchodný prebytok v sume 813,4 mld. JPY medziročne vzrástol viac ako dvojnásobne. Na obchodnú bilanciu pozitívne vplývali nižšie ceny ropy a silnejší jen, čo stlačilo nadol ceny dovážaných komodít.

Najvyššie medziročné prírastky vo februári zaznamenal vývoz stojov a elektronických komponentov, čo pravdepodobne odráža zlepšujúce sa podmienky v čínskom spracovateľskom priemysle. Export do viacerých ázijských krajín tiež rástol v dvojciferných číslach, pričom hodnota vývozov do celého regiónu sa zvýšila viac ako štvornásobne na 996 mld. JPY. Japonský export do USA vo februári posilnil o 0,4 % na 1,2 bil. JPY. Dovozy z USA mierne klesli a v obchode s najväčšou svetovou ekonomikou tak Japonsko vo februári dosiahlo prebytok 611 mld. JPY.