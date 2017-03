Nemecko by mohlo do rozpočtu EÚ platiť viac

Nemecký minister zahraničia sa takto vyjadril v článku pre stredajšie vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Nemecko je čistým prispievateľom do rozpočtu 28-člennej EÚ. Sigmar Gabriel však uviedol, že „každé euro, ktoré vkladáme do rozpočtu EÚ, sa k nám vracia niekoľkokrát naspäť, a to priamo alebo nepriamo“. Dodal, že príspevky niektorých členov EÚ, napríklad Švédska a Holandska, do rozpočtu bloku sú na obyvateľa vyššie. Gabriel preto predniesol myšlienku signalizujúcu, že Nemecko by mohlo skôr platiť viac, ako „bojovať o redukciu našich platieb“. Nepovedal však, o koľko by sa nemecké príspevky mohli zvýšiť.