Viac sporiteľov si bude môcť vybrať z II. piliera peniaze

Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú schválil parlament. V roku 2015 pritom na tzv. programový výber úspor malo nárok približne 16 % sporiteľov a v prvom polroku minulého roka 8 % sporiteľov, ktorí získali nárok na dôchodok.

Možnosť výberu aspoň časti nasporenej sumy dostanú tí sporitelia, ktorých súčet súm všetkých poberaných dôchodkov, vrátane doživotného dôchodku z druhého piliera, bude vyšší, ako je priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého penzijného piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V súčasnosti ide o sumu 425 eur.

V najbližších troch rokoch sa má vďaka novele zákona rozšíriť možnosť výberu formy vyplácania dôchodkových úspor približne 6,5 tisíca sporiteľom. „Nie je však možné očakávať, že ju aj všetci využijú. Prvý rok výplatnej fázy totiž ukázal, že 30 % kapitálu, ktorý mohol byť použitý na programový výber, bol napriek tomu použitý na poistný produkt,“ priznáva rezort. Počet sporiteľov, ktorým sa nerozšíri možnosť výberu formy vyplácania ich dôchodkových úspor, ministerstvo práce v nasledujúcich troch rokoch odhaduje na približne 6,4 tisíca ľudí. Približne 4,1 tisíca osôb pritom bude musieť čerpať nasporené prostriedky formou doživotného dôchodku a zhruba 2,3 tisíca sporiteľov nebude mať dostatočnú nasporenú sumu na kúpu doživotného dôchodku, a preto si bude môcť úspory z druhého piliera vybrať.

Priemerná mesačná suma starobného dôchodku z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004, sa bude určovať vždy k 30. novembru kalendárneho roka a bude platiť celý nasledujúci rok. Sociálna poisťovňa bude tento údaj zverejňovať na svojej internetovej stránke. Prvýkrát tak urobí 1. februára budúceho roka, kedy stanoví priemernú sumu starobnej penzie k 30. novembru 2017, vzťahujúcu sa na rok 2018.

Výška priemerného starobného dôchodku, ktorá sa bude v tomto prípade brať do úvahy, bude vyššia ako suma priemerného starobného dôchodku, ktorý v súčasnosti vypláca Sociálna poisťovňa. Starobnú penziu totiž Sociálna poisťovňa v súčasnosti vypláca v priemernej výške 417,50 eura. Táto čiastka však zahŕňa aj dôchodky, na ktoré vznikol nárok do 31. decembra 2003, a preto je nižšia ako priemerná suma dôchodku, ktorá sa bude brať do úvahy pri nároku na výber úspor z druhého piliera.

Mihál: Výber je konkurenciou pre poisťovne

Rozsiahlejšia možnosť výberu úspor z druhého piliera pri odchode na dôchodok bude podľa poslanca Jozefa Mihála konkurenčným prvkom voči životným poisťovniam, ktoré sporiteľom ponúkajú doživotné dôchodky.

"Ak sa ponuky životných poisťovní nezlepšia, sporiteľ si vyčerpá peniaze formou programového výberu,“ uviedol.

Bývalý minister práce a sociálnych vecí upozornil na to, že v druhom pilieri sú v súčasnosti úspory v hodnote vyše 7 mld. eur. "Životné poisťovne môžu rátať s tým, že do ich správy príde každý rok 300 miliónov eur,“ povedal. Ak by si podľa Mihála sporitelia pri odchode na dôchodok vybrali z dôchodkových správcovských spoločností napríklad 50 mil. eur, ešte stále zostane 250 mil. eur pre životné poisťovne na kúpu doživotných dôchodkov. "Neznamená to, že padne trh s doživotnými dôchodkami,“ zdôraznil Mihál.

Poslankyňa Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA Erika Jurinová podala pozmeňujúci návrh, ktorého schválením by sa zaviedol automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou z tohto systému vystúpiť do dvoch rokov od automatického vstupu.

Sárközy: Poisťovne strašia

Tvrdenia Slovenskej asociácie poisťovní o tom, že rozšírenie možnosti výberu úspor z druhého piliera pri odchode na penziu povedie k zníženiu dôchodkov, považuje poslankyňa Národnej rady SR za stranu Most-Híd Irén Sárközy za neodborné a zavádzajúce strašenie. "Pravdou je, že predložená zmena môže dokonca druhopilierové dôchodky zvýšiť,“ uviedla v parlamentnej roz­prave k vládnemu návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Podľa nej sa totiž zmierni riziko dlhovekosti anuitného kmeňa. "Ľudia s vyššími príjmami, ktorí sa v priemere dožívajú vyššieho veku, sa budú vo väčšej miere rozhodovať pre programový výber a menej pre poistný produkt,“ povedala koaličná poslankyňa.

Ako zdôraznila Sárközy, už pri vzniku druhého piliera vtedajšia vláda ľuďom sľúbila, že úspory v druhom pilieri budú ich súkromným majetkom. "Ľudia vtedy dostali prísľub, že ak budú mať zabezpečený doživotný dôchodok v určitej výške, získajú nárok na programový výber, teda že získajú možnosť naložiť s našetrenými peniazmi v druhom pilieri aj podľa vlastného uváženia,“ upozornila. V súčasnosti však ľuďom túto slobodu nakladania s vlastnými peniazmi dáva zákon iba v minimálnej miere. "O to viac nás teší, že sme našli podporu u svojich koaličných partnerov v tom, že zákon je potrebné novelizovať,“ uviedla poslankyňa za Most-Híd.

Podľa Sárközy existujú životné situácie, keď je nutné riešiť neočakávané výdavky, ktoré si po novelizácii zákona dokáže dôchodca vykryť práve zo svojich úspor z druhého piliera. "Ten, kto si azda myslí, že je veľké riziko, že dôchodca po vybratí svojich úspor z druhého piliera tieto peniaze ľudovo povedané preje, sa podľa mňa mýli,“ povedala. Podľa nej netreba zo seniorov robiť nezodpovedných a finančne úplne negramotných ľudí.