Kia Motors Slovakia plánuje zvýšiť mzdy o sto eur

Automobilka navrhuje zvýšiť základné mzdy pre výrobných zamestnancov aj príplatok za prácu v noci. Informoval o tom hovorca spoločnosť Kia Motors Slovakia Jozef Bačé.

Na základe predloženej ponuky by sa základná mzda zamestnancov od 1. apríla zvýšila o 50 eur alebo 60 eur, v závislosti od platových tried. Žilinská automobilka navrhuje aj dvojnásobné navýšenie príplatku za prácu v noci na 1,48 eura za hodinu. Zdvojnásobením noč­ného príplatku vzrastie každému výrobnému zamestnancovi mesačná mzda o ďalších 40 eur. Dôvodom je podľa spoločnosti náročnosť nočnej práce, na čo poukazujú samostatní zamestnanci.

V konečnom dôsledku by si zamestnanci závodu mohli mesačne polepšiť od 90 do 100 eur.Ako ďalej Bačé uviedol, zvýšenie základnej mzdy bude mať pozitívny dopad aj na výšku variabilnej zložky mzdy, motivačných bonusov, letného a vianočných bonusov, čím mesačný príjem výrobných zamestnancov vzrastie celkovo od 104 až do 117 eur. Tento dopad prevyšuje aj aktuálnu požiadavku odborovej organizácie.Konečnú ponuku spoločnosť predstaví zamestnancom vo štvrtok.

„K uvedenému kroku pristúpila spoločnosť z dôvodu, že platnosť mzdovej časti kolektívnej zmluvy má byť účinná od 1. apríla tohto roku. Keďže zástupcovia odborovej organizácie naďalej trvajú iba na navýšení základnej mzdy, spoločnosť považuje takéto konanie za nekonštruktívne a v konečnom dôsledku aj v rozpore so záujmami samotných zamestnancov,“ skonštatoval Bačé, pričom podľa jeho slov spoločnosť verí, že k danému návrhu sa v najbližších dňoch pozitívne vyjadria aj zástupcovia odborovej organizácie.Ki­a Motors Slova­kia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006.

Výroba automobilov, ako aj motorov bola odštartovaná v decembri 2006. V súčasnosti Kia na Slovensku zamestnáva viac ako 3 800 ľudí a vyrába modely Kia ceed v troch karosárskych úpravách, tiež športovo-úžitkový Kia Sportage a rodinné Kia Venga.

Aktuálne spoločnosť Ki­a Motors Slova­kia patrí medzi troch najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od začiatku sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 2,5 milióna vozidiel.