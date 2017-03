Počítače v lietadlách zakážu, bezpečnosť to však nezlepší

Tieto zariadenia môžu byť len v nákladnom priestore. Priamo v lietadle cestujúci môžu mať mobily či smartfóny.

Nové opatrenie, ktoré by malo vraj zvýšiť bezpečnosť, však v skutočnosti hrozbu teroristických útokov nezmierni. Krok Trumpovej administratívy sa týka cestujúcich využívajúcich priame lety do USA z letísk v jordánskom Ammáne, egyptskej Káhire, tureckom Istanbule, saudskoarabských mestách Rijád a Džidda, v Abú Zabí a Dubaji, v meste Kuvajt, Casablance v Maroku a Dauhe v Katare.

Bezpečnosť alebo politické hry?

„Batožina v podpalubí prechádza väčšou dodatočnou kontrolou ako batožina, ktorá ide na palubu,“ povedal pre Pravdu bezpečnostný analytik Ivo Samson, ktorý však výrazný prínos opatrenia v bezpečnosti aj tak nevidí. Za novým opatrením sa podľa neho skrýva politika. "Skôr za tým vidím politickú hru, ktorá má skomplikovať cestovanie ľudí z Blízkeho východu do USA a Veľkej Británie,“ dodáva. Podľa jeho slov vrcholní predstavitelia USA aj Veľkej Británie majú podobné názory.

Od utorka teda cestujúci nemôžu mať v príručnej batožine notebooky, tablety, DVD prehrávače alebo kamery. Výnimku tvoria zdravotnícke pomôcky.

Americká a britská administratíva však tvrdia, že ide o opatrenie, ktoré odpovedá na teroristické hrozby. Podľa ministerstva pre vnútornú bezpečnosť USA nie sú opatrenia namierené proti žiadnym konkrétnym krajinám. Opatrenie podľa rezortu nesúvisí ani s Trumpovým prezidentským dekrétom o zákaze cestovania do krajiny pre občanov šiestich prevažne moslimských krajín.

Letiská, z ktorých sa nové opatrenie dotkne priamych letov do USA a Veľkej Británie, boli vybrané na základe informácií tajných služieb. V prípade USA sa nové pravidlá dotknú deviatich zahraničných leteckých dopravcov, ktorí zabezpečujú každý deň približne 50 priamych letov. Podľa nemenovaných amerických predstaviteľov zákaz bol zavedený po tom, čo sa objavili správy tajných služieb, podľa ktorých sa teroristi môžu pokúsiť prepašovať na paluby lietadiel výbušniny ukryté v elektronických zariadeniach.

Zákaz prítomnosti notebookov, tabletov, kamier alebo DVD prehrávačov na palubách lietadiel sa týka všetkých cestujúcich. V budúcnosti nie je vylúčené, že sa rozšíri aj na iné letiská. Reštrikcie potrvajú, kým bude aktuálna teroristická hrozba. Proti reštrikciám sa ohradilo Turecko, podľa ktorého nové nariadenie zníži komfort aj počet cestujúcich.

Slovensko pravidlá zatiaľ nesprísni

Na Slovensku zatiaľ podobné opatrenie neplatí. „Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súčasnosti nemá informácie o nutnosti zaviesť podobné opatrenia pri cestách na Slovensko. Pri zmene situácie z dôvodu posúdenia potenciálnych nových rizík, budú dotknuté letecké spoločnosti promptne informované,“ reagovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

"Každá letecká spoločnosť má vlastné prepravné podmienky batožiny a určuje, koľko kusov batožiny, akej hmotnosti a rozmerov si môže cestujúci vziať na palubu lietadla a tiež určuje, či to bude bezplatne, alebo za poplatok. Cestujúci by sa tak nemal spoliehať na svoju skúsenosť s inou leteckou spoločnosťou, ale vždy si preštudovať prepravné podmienky leteckej spoločnosti, s ktorou aktuálne letí,“ informuje Letisko M. R. Štefánika v Bratislave.

Pri letoch z Bratislavy platia iné pravidlá. Do batožiny uloženej v batožinovom lietadle nepatria okrem iného cennosti, krehké veci a ani elektronické prístroje vrátane ich príslušenstva. Notebooky, kamery alebo tablety si cestujúci so sebou majú brať v príručnej batožine na palubu lietadla.

Do príručnej batožiny napríklad podľa informácií bratislavského letiska nepatria výbušniny, zbrane, ostré alebo pracovné predmety. Mobilné telefóny by cestujúci mali mať prepnuté do režimu „lietadlo“, pri ktorom mobilné zariadenia nevysielajú ani neprijímajú žiadne signály. Cestujúci pri kontrolách na letiskách často prichádzajú o tekutiny v otvorených baleniach väčších ako 100 ml, ktoré na palubu nie je možné zobrať.

Niektoré letecké spoločnosti vyzývajú cestujúcich, ktorí vlastnia mobilný telefón Samsung Galaxy Note 7, aby si zariadenie počas letu úplne vypli. Dôvodom sú početné prípady, keď telefón začal horieť. V marci tohto roka Austrálčanke na palube lietadla letiaceho z Pekingu do Melbournu vybuchli slúchadlá, prostredníctvom ktorých počúvala hudbu. O výbuchu na palube lietadla sa špekulovalo aj v prípade stroja, ktorý sa v máji minulého roku zrútil do Stredozemného mora pri ceste do Egypta. Vyšetrovatelia však nakoniec výbuch popreli.