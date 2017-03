Zo zákazu predaja cez sviatky možno dostanú výnimku kvety

Kéry tento návrh odôvodnil tým, že druhá májová nedeľa sa slávi ako Deň matiek a môže sa sláviť v blízkosti práve dátumu 8. mája. Podľa Kéryho zas 1. septembra by mal byť predaj kvetov povolený, pretože býva dobrým zvykom, že žiaci dávajú na úvod školského roka učiteľkám kvety. Tento návrh teda má umožniť rodičom žiakov určitý komfort. Napokon predaj kvetov má byť povolený aj 1. novembra, keď ľudia kupujú kvety, aby nimi vyzdobili hroby.

Podľa Podmanického predaj v obchodoch nie je taká činnosť, bez ktorej by sa spoločnosť nezaobišla. „Mali by sme sa správať solidárne k 300-tisíc zamestnancom v tomto sektore. Mali by sme im dopriať to, čo aj my si užívame. Pokoj a atmosféru sviatkov. Mali by sme to dopriať mužom a ženám za pokladňami, medzi regálmi,“ vyhlásil Podmanický s tým, že tento zákon nechce nikomu nič určovať, ale chce pomôcť bezbranným pracujúcim.

V návrhu koaličných poslancov sa uvádza, že v záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.