Koľko stojí pivo? Bankári hľadajú náhradu za Londýn

Napríklad ak by sa bankári presunuli z Londýna do Luxemburska, pivo po práci by ich vyšlo o takmer dve eurá lacnejšie. Pri priemernom obedovom menu by si tam však priplatili aj o päť eur viac, no nižšie náklady by mali na prenájom bytu a menej by platili aj samotné banky za prenájom kancelárskych priestorov v porovnaní s hlavným mestom Veľkej Británie.

Podľa štúdie bruselského think-tanku Bruegel by sa mali londýnski bankári zo súčasného londýnskeho City sťahovať najmä do Frankfurtu, ale aj do Dublinu, Amsterdamu, Luxemburska a Paríža. Na začiatku by sa podľa Bruegelu malo z Londýna presunúť až 30-tisíc pracovných miest vo finančnom sektore. Veľkým operáciám na finančnom trhu Európskej únie by mali po brexite dominovať americké a švajčiarske investičné banky.

Spomedzi spomínaných miest je podľa Reuters z hľadiska nákladov na bývanie najlacnejší Frankfurt, najdrahší je aktuálne Londýn. V najlacnejšom prenájme kancelárskych priestorov zase dominuje Amsterdam a opäť raz je najdrahší Londýn.

Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Ernst & Young by len Londýn po brexite mohol stratiť až 83-tisíc pracovných miest v priebehu nasledujúcich siedmich rokov. Strata pracovných miest by navyše mohla spustiť dominový efekt, ktorý by toto číslo mohol vyhnať až na 232-tisíc. Navyše hrozí, že Briti prídu o prístup na 500-miliónový jednotný európsky trh. Napríklad tento týždeň americká banka Goldman Sachs vyhlásila, že ešte pred samotným brexitom presunie stovky pracovných miest z Londýna. Rovnako uvažujú aj banky JPMorgan Chase, HSBC Holdings, Bank of America, Citigroup či Deutsche bank.

Spracovanie žiadosti o novú licenciu a jej získanie trvá dva roky, preto sa s týmto krokom začali viaceré banky ponáhľať. Britská premiérka Theresa Mayová plánuje oficiálne spustiť dvojročný proces vystúpenia krajiny z EÚ už 29. marca.

dane Londýn Amsterdam Dublin Frankfurt Luxembursko Paríž Korporátna daň 20 % 25 % 12,5 % 20,5 % 27,1 % 33,3 % Daň z príjmu fyzických osôb (maximum) 45 % 52 % 48 % 45 % 40 % 49 %

bývanie Londýn Amsterdam Dublin Frankfurt Luxembursko Paríž pol litra piva 5,79 eura 4,61 eura 5,91 eura 3,43 eur 4,09 eura 7 eur obedové menu 11 eur 12 eur 12 eur 12 eur 16 eur 15 eur mesačný nájom (cca 84 m2) 2 732 eur 1 856 eur 1 840 eur 1 544 eur 2 023 eur 2 590 eur poradie v hodnotení životných nákladov (od najvyšších) 17. 64. 47. 88. 59. 44. poradie v hodnotení kvality života (od najlepšej) 39. 11. 33. 7. 19. 37.

kancelárske priestory Londýn Amsterdam Dublin Frankfurt Luxembursko Paríž miera obsadenosti kancelárskych priestorov 6,9 % 11,1 % 7 % 9,1 % 5,4 % 6,8 % ročné výdavky na prenájom (za m2) 1¤319 eur (centrálny Londýn) 365 eur 646 eur 462 eur 576 eur 770 eur

finančný sektor Londýn Amsterdam Dublin Frankfurt Luxembursko Paríž počet zamestnancov 400¤000 44¤000 23¤000 75¤000 45¤300 147¤000 veľkosť bankového sektora 10,7 bil. dolárov 2,8 bil. dolárov 0,6 bil. dolárov 7,7 bil. dolárov 0,8 bil. dolárov 7,5 bil. dolárov

Zdroj: REUTERS

Vlani bolo v Londýne 730-tisíc ľudí zamestnaných vo finančnom sektore na pracovných miestach spojených financiami, z toho bolo 144-tisíc miest v bankovníctve. Finančný sektor tvorí viac ako desatinu britského hrubého domáceho produktu. Londýn je aktuálne domovom pre viac ako 250 svetových bánk. Brexit si podľa predreferendových prieskumov londýnskeho City neprialo 84 percent vysokých predstaviteľov britského finančného priemyslu. Až 94 percent z nich oceňovalo, že je Británia súčasťou jednotného trhu, a chceli, aby v ňom zostala. Proti brexitu hlasovalo 59,9 percenta Londýnčanov, čo je 2,26 milióna ľudí.

Podľa štúdie kolínskeho Inštitútu pre hospodársky výskum IW by bol najideálnejším novým finančným centrom Európy Frankfurt nad Mohanom. „Paríž sa môže prezentovať ako sídlo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Luxembursko má nízke dane a Dublin angličtinu,“ uvádza sa v štúdii. Frankfurt však ponúka ešte viac. Nemecko prišlo nedávno s návrhom na zjednodušenie podmienok prepúšťania bankárov s nadpriemernými príjmami. Cieľom zmeny nastavenia nemeckého pracovného trhu je, aby sa práve Nemecko stalo novým európskym finančným centrom. Už v súčasnosti v krajine sídli sedem z desiatich najväčších svetových bánk. Podľa nedávneho prieskumu Boston Consulting Group sa vyslovilo najviac londýnskych bankárov za presun práve do Frankfurtu.

„Frankfurt je na jednej strane finančným centrom najsilnejšej ekonomiky únie a na druhej aj domovom Európskej centrálnej banky (ECB),“ tvrdí štúdia IW. Mesto je takisto ľahko dostupné, keďže sa na jeho území nachádza jedno z najväčších európskych letísk a ponúka aj vysokú kvalitu života vrátane dobrej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti. Nemecké finančné a bankové centrum má na rozdiel od svojich súperov väčší počet voľných kancelárskych priestorov a nájomné v týchto priestoroch je oproti mnohým iným mestám nižšie.

Napríklad francúzska vláda vlani spustila vo Veľkej Británii kampaň, cez ktorú chce nalákať firmy najmä z Londýna, aby sa v obave z negatívnych dosahov brexitu presťahovali radšej do Paríža. Prvé plagáty sa objavili na najväčšom britskom letisku Heathrow v Londýne a londýnskej stanici železničnej linky Eurostar. „Unavuje vás hmla? Skúste žaby! Zvoľte Paríž La Défense,“ bolo na plagátoch. La Défense je obchodná štvrť na severozápadnom predmestí Paríža. Podľa predstaviteľov štvrti La Défense má reklamná kampaň poukázať na atraktivitu Paríža, ktorý ponúka relatívne nízke nájmy a dobre fungujúcu verejnú dopravu.