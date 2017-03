Do druhého piliera vstupuje len 30 % mladých ľudí

"Nízky podiel vstupujúcich zvyšuje súčasné príjmy penzijného systému na úkor budúcich výdavkov,“ upozorňuje IFP. Ak by do druhého piliera vstupovalo viac ľudí, znamenalo by to pritom podľa inštitútu vyšší deficit prvého piliera do roku 2080 kvôli väčšiemu výpadku príjmov. Zlepšenie deficitu prvého piliera vďaka nižším výdavkom by nastalo až v nasledujúcich dekádach.

"V období, keď bol vstup dobrovoľný, vstúpilo zo 100 ľudí, ktorí vstúpili na trh práce, do druhého piliera v prvom kalendárnom roku priemerne 7,2. Do konca nasledujúceho kalendárneho roka vstúpilo do druhého piliera ďalších 7,2 z nich. Za prvé dva roky je to spolu priemerne 14,4 %,“ uvádza IFP. Na trh práce prišlo v rokoch 2008 až 2015 priemerne 63 tisíc ľudí.

Najviac ľudí sa podľa IFP stalo súčasťou druhého piliera vo veku 25 rokov. Ľudia, ktorí do druhého piliera vstupujú od roku 2007, sú najčastejšie vo veku absolventov stredných škôl (vek okolo 20 rokov) a vysokých škôl (okolo 25 rokov). Súčasná legislatíva umožňuje vstup do druhého piliera odložiť do dovŕšenia veku 35 rokov.

Väčšiu pravdepodobnosť zapojiť sa do druhého piliera podľa IFP majú ľudia vo veku 23 až 25 rokov, vysokoškolsky vzdelaní a lepšie zarábajúci. Najviac ľudí do druhého piliera vstupuje približne vo veku ukončenia vysokej školy. Sporiť v druhom pilieri začínajú menej často pracujúci s nízkymi mzdami.

V druhom pilieri je aktuálne len 47 % všetkých poistencov Sociálnej poisťovne. Vo vekovej skupine od 25 do 45 rokov je to 65 %. Najvyšší podiel sporiteľov na poistencoch v Sociálnej poisťovni majú 35-roční. V roku 2015 ich bolo približne 75 %.

Vstup do druhého piliera bol pre prvopoistencov povinný v rokoch 2005 až 2007. Od roku 2008 bol ich vstup do sporivého piliera dobrovoľný až do apríla 2012. Od apríla 2012 do konca roka 2012 boli prvopoistenci automaticky zaradení do druhého piliera s možnosťou sa z neho odhlásiť do 730 dní. Od roku 2013 je vstup do druhého piliera pre mladých ľudí opäť dobrovoľný.