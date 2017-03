Obchody by mali byť zavreté aj celý Veľkonočný pondelok

Ako v pléne vysvetlil, pozmeňujúci návrh vzišiel z kompromisu medzi zamestnávateľmi aj odborármi, podľa ktorých by bol predaj po 14:00 komplikovaný najmä z logistických dôvodov.

Poslankyňa Natália Grausová z ĽS Naše Slovensko zase navrhuje zatvoriť obchody počas celého Štedrého dňa, nielen po 12:00.

V prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu poslancov za Smer-SD by mal byť maloobchodný predaj od začiatku mája tohto roka úplne alebo sčasti zakázaný počas 16 sviatočných dní v roku. Obchody by boli čiastočne zatvorené počas 24. decembra po 12:00. Ostatných 15 sviatkov by boli obchody zatvorené počas celého dňa. Podľa pôvodného návrhu novely mali byť obchody otvorené vo Veľkonočný pondelok od 14:00.

Poslanec Eugen Jurzyca (SaS) predložený návrh vníma ako útok na symboly trhovej ekonomiky. V Národnej rade SR predložil vlastný pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by obchody ostali otvorené 1. septembra . „To je deň, keď ľudia prídu z dovoleniek a potrebujú nakúpiť napríklad školské potreby,“ vysvetlil poslanec.

Poslanec Milan Laurenčík (SaS) navrhuje zo Zákonníka práce odstrániť tri dni. Počas Veľkého piatka, 1. septembra a 26.decembra by zákaz maloobchodného predaja platiť nemal. Argumentoval tým, že napríklad Deň ústavy je sviatok bez dlhšej tradície a verejnosť tento deň nevníma ako sviatočný.

„Ak si chce niekto zarobiť vo sviatok, Zákonník práce mu dáva nárok na príplatok 50 %. Práca vo sviatky je preto pre časť zamestnancov jednoducho atraktívna, vy im takúto možnosť zoberiete, skonštatoval poslanec Jozef Mihál. Obchodníci podľa neho s návrhom súhlasia len preto, lebo sú tlačení do čo najnižších mzdových nákladov. Podľa neho je časť otvoriť diskusiu o zavedení výhrady vo svedomí do Zákonníka práce, ktorý by riešil situáciu s prácou vo sviatok či v nedeľu.

V súčasnosti sú obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra.