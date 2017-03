Z Bratislavy môžete letieť 44 linkami do 41 destinácií

Nový letný letový poriadok, ktorý vstúpi do platnosti v nedeľu 26. marca a bude platiť do 28. októbra tohto roka, prináša nové spojenia do Tuzly v Bosne a Hercegovine, bulharskej Sofie, poľskej Varšavy či do rumunského Kluž – Napoca.

„V porovnaní s minuloročným letným letovým poriadkom ide o značný nárast pravidelných a pravidelných charterových liniek. Vlani to bolo tridsať destinácií v pätnástich krajinách,“ informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík. Úplnými novinkami sú podľa neho spomínané štyri pravidelné linky spoločnosti Wizz Air. „V porovnaní s minuloročným letom pribudla aj linka Wizz Air do Kyjeva na Ukrajine a linky Ryanairu do Nišu v Srbsku a Leeds – Bradford vo Veľkej Británii,“ dodal Trhlík.

Pravidelné linky a pravidelné charterové linky bude počas jari a leta prevádzkovať z Bratislavy sedem leteckých spoločností – Ryanair (dvadsať liniek), Wizz Air (šesť liniek), České aerolínie (do Prahy a Košíc), flydubai (do Dubaja), Pobeda (do Moskvy), Travel Service/Smartwings (dvanásť liniek) a Air Cairo (dve linky). Do ponuky letných liniek sa vracajú letecké spojenia na ostrov Korfu, do Malagy, na Mallorku, do Paríža-Beauvais, Trapani či Alghera od spoločnosti Ryanair.

„Nepravidelné dovolenkové charterové lety budú počas letnej sezóny prevádzkovať letecké spoločnosti Travel Service, Bulgarian Air Charter, Corendon Airlines, Air Malta, Mistral Air, Air Cairo, Tunisair, Tailwind Airlines a Arkia-Israeli Airlines. Novinkami v ponuke cestovných kancelárií s odletom z Bratislavy sú tento rok dovolenky do španielskych letovísk Alicante a Menorca, Preveza v Grécku či Varna v Bulharsku,“ priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. V letectve sa mení letový poriadok so zmenou času zo zimného na letný a naopak, teda dvakrát ročne.