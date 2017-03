Boháči začali investovať do vína

Lenka Buchláková, Pravda |

Obavy z protekcionistickej politiky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, hrozba teroristických útokov, odchod Veľkej Británie z Európskej únie a strach z prasknutia čínskej dlhovej bubliny spôsobujú, že čoraz viac milionárov hľadá alternatívne investičné príležitosti, do ktorých vložia svoje peniaze. Vo veľkom skupujú pôdu, peniaze vkladajú do nehnuteľností, ale aj do obrazov či drahých vín.