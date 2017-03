Výber všetkých úspor z II. piliera nebude pre každého

Konkrétny spôsob výplaty totiž závisí od dohody dôchodcovskej správcovskej spoločnosti s daným klientom. Denník Pravda oslovil všetkých šesť firiem spravujúcich peniaze ľudí v II. pilieri a z nich len dve spoločnosti prisľúbili umožnenie okamžitého výberu peňazí. Zvyšné dôchodkové správcovské spoločnosti predstavia klientom svoje ponuky najneskôr do konca januára 2018.

„Ak sporiteľ splní podmienky nároku na výplatu dôchodku programovým výberom, to znamená, že súčet všetkých jeho doživotne poberaných dôchodkových dávok bude vyšší ako aktuálny priemerný starobný dôchodok z prvého piliera, sporiteľovi umožníme všetky úspory na osobnom dôchodkovom účte, respektíve ich časť, vyplatiť formou programového výberu aj jednorazovo,“ povedal Martin Višňovský, člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NN SR.

Na umožnenie výberu musí dôchodca dostávať penziu minimálne vo výške 425 eur. Ak bude takto vysoká penzia vyplácaná čisto z I. štátneho piliera, čerstvý dôchodca si môže vybrať z II. piliera 9-tisíc eur.

Dohoda naprieč politickým spektrom

Na rozšírení programového výberu z druhého piliera sa na stredajšom zasadnutí parlamentu zhodli predstavitelia koalície a opozície. V Národnej rade SR za novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení hlasovalo až 126 zo 150 poslancov. Nové pravidlá začnú platiť od februára 2018 a v budúcnosti sa môžu týkať až 300-tisíc Slovákov. Aj po prijatí nových pravidiel ostáva na dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v akom časovom horizonte vyplatí ľuďom peniaze z II. piliera.

„Pri nastavení pravidiel čerpania úspor programovým výberom postupujeme a budeme postupovať v zmysle zákona. Ak zákon umožňuje vybrať celú sumu alebo časť nasporenej sumy aj jednorazovo, tak DSS to, samozrejme, sporiteľom obmedzovať nebude,“ uviedol Miro Kotov, portfólio manažér dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz.

Pri zvyšných štyroch spoločnostiach bude najneskôr začiatkom budúceho roka jasné, či svojim klientom umožnia, alebo neumožnia aj okamžitý výber všetkých nasporených peňazí.

„Novú legislatívnu úpravu momentálne analyzujeme, konkrétne klientske riešenia predstavíme sporiteľom v nadchádzajúcom období,“ uviedol hovorca dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon Ján Ďurech. Aktuálne má v II. pilieri 1,4 milióna Slovákov uložených približne 7,2 miliardy eur.

V hre sú aj viaceré riziká

V prípade ponechania úspor v dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa k peniazom bude dať dostať až po smrti dôchodcu a v rámci dedičského konania ostanú deťom. Pri kúpe súkromného dôchodku zas penzista riskuje, že zo svojich peňazí uvidí len zlomok v prípade, ak umrie po pár rokoch života na penzii.

Napríklad za sumu 10-tisíc eur ponúka poisťovňa dôchodok vo výške 34 eur za mesiac. V tomto prípade musí dôchodca žiť na penzii žiť minimálne 25 rokov, ak chce z II. piliera dostať svojich 10-tisíc eur. Ak umrie skôr, väčšina peňazí prepadne v prospech poisťovne. V II. pilieri sa totiž zdedenie všetkých úspor vzťahuje len na peniaze uložené v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Po zakúpení dôchodku od súkromnej poisťovne sa dedí len dôchodok vyplatený počas prvých siedmich rokov života na penzii. Ak napríklad dôchodca poberajúci penziu vo výške 34 eur umrie po štyroch rokoch života na dôchodku, jeho dedičia dostanú 1 224 eur, čo je suma zodpovedajúca penziám vyplateným v nasledujúcich troch rokoch. Ak dôchodca umrie po siedmom roku života, dedičia z jeho penzie nedostanú nič.

„Rozšírenie možnosti programového výberu preto v praxi vytvára ďalšiu atraktívnu možnosť, ako sa môžu ľudia dostať k svojim peniazom,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd).

V roku 2015 si súkromné dôchodky mohlo kúpiť 3 100 ľudí. V praxi sa nakoniec rozhodlo podpísať zmluvu so súkromnou poisťovňou len 707 ľudí. Pri súkromných dôchodkoch existuje totiž v budúcnosti viacero rizík. Prvým je predaj takzvaných neindexovaných penzií, ktoré sa v priebehu rokov vôbec nezvyšujú, a dôchodca poberá rovnakú sumu až do svojej smrti. To môže spôsobiť obrovské problémy v prípade prudkého rastu cien a napríklad v roku 2017 zaplatí človek kvôli inflácii 167 eur za nákup, ktorý stál v roku 2000 len 100 eur.

Ľudia si od poisťovní môžu kúpiť aj penziu každý rok zvyšovanú o dve percentá. V tomto prípade však musia na začiatku počítať s oveľa nižším dôchodkom ako v prípade kúpy nevalorizovanej penzie. Posledným malým rizikom je možný krach súkromných poisťovní, ktorý v trhovej ekonomike nevie naisto vylúčiť žiadna spoločnosť, a v takom prípade nedostanú dôchodcovia žiadnu súkromnú penziu.