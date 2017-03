Obnova regionálnych vlakov je v nedohľadne

„Prípadné obnovenie osobnej železničnej dopravy na tratiach, kde je v súčasnosti takáto doprava zastavená, je podmienené dostatočným prúdom cestujúcich, ktoré umožnia železnicu využívať plnohodnotne počas celého dňa. Prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy je efektívne práve pri preprave významných prúdov cestujúcich, v ostatných prípadoch túto mobilitu na seba preberá autobusová doprava,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Podľa jej slov mobilita a jej rozsah priamo súvisia s viacerými faktormi, ako je demografia, budovanie priemyselných parkov, väčších závodov, rozvoj urbanizmu a aj samotný záujem verejnosti o železničnú dopravu. „Preto do času takýchto podstatných zmien zatiaľ rezort nepredpokladá obnovenie niektorej z takýchto tratí,“ dodáva Ducká.

Štátny dopravca ZSSK však obnovu regionálnych tratí priamo neovplyvňuje. „Zavedenie dopravnej obsluhy na iných traťových úsekoch je podmienené zmenou objednávky dopravných služieb vo verejnom záujme. Objednávateľom môže byť štát (ministerstvo dopravy), príp. VÚC, resp. subjekt, ktorý má záujem financovať dopravnú obsluhu na určitom traťovom úseku,“ povedal hovorca štátneho dopravcu ZSSK Tomáš Kováč. Podľa jeho slov štátny dopravca v súčasnosti neuvažuje nad zavedením nových regionálnych komerčných spojení, ktoré by prevádzkoval na vlastné riziko.

Od konca apríla tohto roku ZSSK po viac ako 14 rokoch obnovuje prevádzku zo Zohora do Plaveckého Podhradia, ktorá bude priamym pokračovaním osobných vlakov Záhorská Ves – Zohor. V lete sa na koľajnice vráti aj regionálny vlak na trase medzi Medzilaborcami s poľským Łupkówom. V oboch prípadoch vlaky budú premávať len cez víkend, na každej trati po dvoch pároch.

„Vlaky na cezhraničnom úseku Łupków – Medzilaborce súvisia s dohodou s poľskou stranou o možnosti sezónnej prepravy v tomto regióne, na základe požiadavky poľskej strany. Rezort dopravy vyhodnotil túto požiadavku ako zmysluplnú s tým, že akceptoval časť podmienok a rozsahu dopravy, ktoré majú preukázať, či pripravované nové spojenie nájde dostatočný ohlas medzi cestujúcou verejnosťou. Akceptácia tejto ponuky bola zároveň podmienená elimináciou nákladov na slovenskej strane, to znamená, že vlaky bude zabezpečovať poľský vlakový personál a aj súprava bude zostavená z poľských vozňov. Preto možnosť ďalšieho rozšírenia dopravy bude priamo závislá od využívania týchto spojov,“ informuje Ducká.

Ministerstvo dopravy zároveň plánuje zaviesť vlakové spojenie medzi bratislavskou Petržalkou a maďarskou obcou Rajka, ktoré by pokračovalo až do mesta Győr.

„Ministerstvo dopravy na základe rastúcej mobility medzi Rajkou, Rusovcami a Bratislavou iniciovalo rokovania s maďarskou stranou o obnovení vlakového spojenia. Návrh grafikonu vlakovej dopravy počíta s realizáciou tohto spojenia od decembra 2017,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Navrhované dopravné spojenie by na rozdiel od spojenia do Plaveckého Podhradia a poľského Łupkówa premávalo najmä v čase silnej dopravnej špičky. Spolu by na danej trati premávalo 10 spojov v oboch smeroch. Ich správne nastavenie by umožnilo cestujúcim vďaka prestupom cestovať až do Budapešti. Náklady na dané spojenie budú pre štát podľa hovorkyne ministerstva Karolíny Duckej minimálne.

„Vlakové výkony na slovenskej strane budú poskytované na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Pôjde však o minimálne náklady zo strany štátu, keďže prihraničnú dopravu na maďarskej strane zabezpečuje maďarsko-rakúska spoločnosť GySEV, ktorá predĺži už existujúce spoje na maďarskej strane,“ hovorí Ducká.

Jednou z najvyťaženejších regionálnych tratí v okolí Bratislavy je trať smerom na Komárno, po ktorej jazdia súkromné žlté vlaky spoločnosti RegioJet. Obyvatelia miest a obcí ležiacich juhovýchodne od hlavného mesta využívajú vlakové spojenie na každodenné dochádzanie do Bratislavy. Jedným z dôvodov sú rozsiahle kolóny na ceste prvej triedy I/63, ktorú má odľahčiť rýchlostná cesta R7, ktorá v úseku od Bratislavy po Holice je zahrnutá v projekte výstavby bratislavského nultého obchvatu.

RegioJet pri nehodách na trati medzi Bratislavou a Komárnom stratil tri súpravy vlakov, ktoré znamenali výpadok v kapacite. Po sťažnostiach od cestujúcich súkromný dopravca nasadil na danú trať alternatívne motorové vlakové súpravy.