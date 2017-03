Zvýšenie sily českej koruny očakávajú ekonómovia už v apríli

Banková rada na začiatku februára zopakovala, že ako pravdepodobný termín ukončenia intervencií vidí polovicu tohto roka. Taktiež uviedla, že kurzový záväzok neukončí skôr ako v druhom štvrťroku 2017. V pondelok tento týždeň potom uviedol prezident Miloš Zeman s odvolaním sa na rokovania s guvernérom ČNB Jiřím Rusnokom, že ČNB by mohla ukončiť intervencie proti posilňovaniu koruny skôr ako v polovici tohto roku.

„Najskôr nás čaká posledné relatívne pokojné rokovania bankovej rady, kde len zopakujú, že niekedy v druhom štvrťroku sa skončí kurzový záväzok,“ uviedol hlavný ekonóm Deloitte David Marek. Nasledujúce týždne budú podľa neho potom plné neistoty, kedy príde okamih ukončenia kurzového záväzku. „Podmienky na koniec intervencií už sú splnené, teraz pôjde predovšetkým o stratégiu voči devízovému trhu,“ dodal.

Aj podľa analytika Českej sporiteľne Michala Skořepu štvrtkové rokovania bankovej rady zrejme neprinesie žiadnu novú informáciu.

„Banková rada sa vo svojej komunikácii bude striktne držať doterajšieho komunikačného autopilota – teda formulácie, že koniec režimu určite nepríde pred koncom marca a pravdepodobne nastane v polovici roka,“ uviedol. Podľa neho by nebolo prekvapením, keby banková rada zdôraznila, že rozhodnutie o konci režimu môže byť urobená na ktoromkoľvek jej riadnom rokovaní, teda ktorýkoľvek štvrtok, alebo aj na rokovaní zvolanom mimoriadne na tento účel. Skořepa odhaduje, že ČNB ukončí kurzový záväzok už počas apríla.

Podobne koniec intervencií očakáva aj hlavný ekonóm ING Jakub Seidler. „Domnievame sa, že koniec kurzového režimu príde v prvých aprílových týždňoch na mimoriadnom rokovaní bankovej rady. Ak by sa ČNB chcela vyhnúť ďalšiemu prílivu špekulatívnych peňazí, ukončí záväzok ešte pred zverejnením marcovej inflácie 10. apríla,“ uviedol.

Ani podľa analytika spoločnosti Akcenta Miroslava Nováka v ekonomickej rovine centrálnej banke nič nebráni, aby po viac ako troch rokoch oznámila ukončenie kurzového záväzku. „Napriek tomu však na nadchádzajúcom marcovom zasadnutí koniec kurzového záväzku neoznámi. K definitívnemu ukončeniu kurzového záväzku následne ale môže dôjsť kedykoľvek po 31. marci,“ uviedol.

Naopak, už vo štvrtok môže o konci devízových intervencií rozhodnúť rada podľa hlavného ekonóma Cyrrus Lukáša Kovandu. „Intervenčný systém sa skončí najpravdepodob­nejšie hneď v prvej polovici apríla. Nemožno vylúčiť, že o jeho ukončení rozhodne banková rada Českej národnej banky už na svojom riadnom politickom zasadaní 30. marca, pričom oficiálne koniec intervencie oznámi v sobotu 1. apríla,“ uviedol. Takýto postup by podľa neho bol vhodný preto, že svetové devízové ​​trhy sú cez víkend zatvorené a devízoví obchodníci by tak mali viac ako 24 hodín na to, aby novú informáciu spracovali a pri pondelkovom otvorení trhov už nekonali pod vplyvom bezprostredných emócií. „ČNB by tak zmiernila značnú kolísavosť kurzu koruny,“ uviedol.

Devízové ​​intervencie centrálna banka začala kvôli obavám z deflácie s cieľom oslabiť korunu a držať jej kurz blízko 27 Kč/EUR na začiatku novembra 2013. Od tej doby do konca januára intervenovala v objeme zhruba 1,3 bilióna korún. Intervencie v rádoch stoviek miliárd korún pokračovali podľa odhadov analytikov aj vo februári a marci. ČNB oficiálne dáta zatiaľ nezverejnila.

„Z dennej likvidity bankového sektora vyplýva, že ČNB v posledných dňoch intervenovala v priemere za 30 miliárd korún denne. Pondelkový komentár prezidenta Zemana k ČNB podľa doterajších čísel k nadmernému zvýšeniu intervencií neprispel,“ uviedol Seidler. Menového zasadnutia sa vo štvrtok zúčastní všetkých sedem členov bankovej rady ČNB.