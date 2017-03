Britské banky nebudú môcť zostať v únii ako schránkové firmy

Konštatovala, že banky, ktoré sa budú po brexite uchádzať o licencie na činnosť v EÚ, budú potrebovať „dostatočný miestny personál a prevádzkovú samostatnosť“. Európske úrady udeľujúce licencie „nebudú akceptovať prázdne schránkové firmy“, dodala.

Londýnske banky v súčasnosti môžu podnikať v ostatných 27 členských krajinách Európskej únie vďaka právu prístupu na jednotný európsky trh prostredníctvom takzvaného passportingu. Toto právo by mohli stratiť, ak by sa odchod Británie z EÚ dohodol za podmienok takzvaného „tvrdého brexitu“. Európske bankové centrá, ako sú Frankfurt a Dublin, sa uchádzajú o každé bankové podnikanie, ktoré by sa muselo presťahovať.