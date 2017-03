Do internetovej reklamy vlani firmy dali 112 miliónov eur

Ako ďalej zástupcovia združenia uviedli, od roku 2012 ide o najvyšší med­ziročný nárast.

Reklamným formátom dominuje bannerová reklama s podielom 28,4%. Pod jej medziročný nárast sa podľa IAB Slovakia postupne podpisujú každoročné rasty programmatic reklamy, videa a mobilnej reklamy.

Všetky segmenty stúpajú

V porovnaní s rokom 2015 programmatic reklama zaznamenala 47-percentný rast, mobilná display reklama rast o 46 % a video reklama o 29 %. Celkovo však tieto tri kategórie tvorili v minulom roku len 30-percentný podiel na bannerovej reklame členov združenia.

V medziročnom porovnaní podľa IAB Slovakia najviac výdavkov zaznamenala položka „iné“ (81,2 %), v ktorej sú zahrnuté viaceré formy reklamy, napríklad emaily, PR správy, natívna reklama, či affiliate marketing. Spomedzi týchto formátov najviac výdavkov smerovalo do natívnej reklamy, PR článkov a affiliate marketingu. Natívna reklama dosiahla medzi členskými médiami 90-percentný rast v porovnaní s rokom 2015.

Internetová reklama bude rásť

Podľa predsedu Správnej rady združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia Michala Žatkuliaka bude čoraz viac značiek presúvať väčšiu časť svojich rozpočtov z klasických médií do internetovej reklamy.

„Tento mediatyp stále rastie v celkovom podiele zásahu a aj v strávenom čase, pre niektoré cieľové skupiny je dokonca najdôležitejším mediatypom zo všetkých. Z hľadiska získania čo najpresnejších výsledkov o výdavkoch do internetovej reklamy sme na pôde správnej rady otvorili diskusiu o ďalších nových možnostiach ich monitorovania,“ uviedol Žatkuliak.

Do úvahy podľa neho prichádza aj auditovanie finančných tokov do internetovej reklamy, čo by zabezpečilo presnejší odhad výdavkov do reklamy nadnárodných platforiem.