Európa pripravuje jednotný mýtny systém pre všetkých

Diaľnice v jednotlivých štátoch Európskej únie sú teraz spoplatnené formou mýta alebo diaľničných známok. Ako jedna z posledných veľkých krajín spoplatní o dva roky nadradenú cestnú sieť Nemecko.

Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová sa v denníku Die Welt vyslovila za zavedenie jednotného systému spoplatnenia diaľnic. "Možno už v roku 2016 predložíme prvé návrhy, ktoré by mohli byť základom pre európsky systém pravidiel pre výber poplatkov za používanie ciest od nákladných i osobných áut vo všetkých krajinách EÚ, ktoré sa rozhodli zaviesť mýtne systémy,“ povedala eurokomisárka.

Európska komisia pripravuje jednotné pravidlá pre výber poplatkov za používanie ciest od nákladných i osobných áut. Autor: SHUTTERSTOCK

Návrh jednotného mýtneho systému reaguje na spoplatnenie nemeckých diaľnic, ktoré finančne zaťaží len zahraničných vodičov. Nové pravidlá by nahradili jednotlivé systémy spoplatnenia diaľnic, ktoré má každá z 28 krajín únie odlišný. Podľa eurokomisárky Európa potrebuje jednotný systém spoplatnenia diaľnic.

Súčasné pravidlá sú prekážkou mobility na vnútornom trhu. Nové pravidlá by znamenali, že vodiči zaplatia poplatok podľa počtu prejazdených kilometrov na diaľniciach. Výšku zaplatenej sumy môže ovplyvniť aj emisná trieda, ktorú vozidlo spĺňa.

Z nášho pohľadu je nemecké mýtne protiprávne. Jörg Leichtfried, rakúsky minister dopravy

V súčasnosti sú na Slovensku elektronické diaľničné známky ohraničené časovou platnosťou, a teda počet prejazdených kilometrov nemá vplyv na výšku poplatku. Podobný, časovo obmedzený spôsob úhrady za používanie diaľnic funguje aj v Česku, Maďarsku alebo v Rakúsku. Rovnako aj minulotýždňový nemecký schválený návrh na spoplatnenie diaľnic počíta so zavedením časovo obmedzených elektronických diaľničných známok.

Mýtny systém pre osobné aj nákladné automobily by podľa predbežných informácií mal fungovať prostredníctvom predplatného alebo mesačných faktúr. Výťažok z mýtneho by sa následne rozdelil medzi krajiny, ktoré sa do systému zapoja. Podľa eurokomisárky bude existovať prechodné obdobie, počas ktorého budú v platnosti aj systémy úhrady za používanie diaľnic jednotlivých krajín. Violeta Bulcová dúfa, že do roku 2030 môže jednotný európsky systém fungovať.

V súčasnosti nie je známe, aká bude výška celoeurópskeho poplatku. Na Slovensku najlacnejšia elektronická diaľničná známka platí 10 dní a je za 10 eur. Okrem toho je dostupná 30-dňová známka s cenou 14 eur. Za ročné používanie diaľnic vodiči na Slovensku platia 50 eur. Ročná diaľničná známka je však viazaná na kalendárny rok, ku ktorému sa pripočítava január nasledujúceho roka. Nákladné automobily na Slovensku platia mýto prostredníctvom mýtnych jednotiek umiestnených vo vozidle.

Jazda po nemeckých diaľniciach je v súčasnosti bez dodatočných poplatkov, čo sa má však v roku 2019 zmeniť. Spolkový snem počas minulého týždňa schválil spoplatnenie všetkých úsekov formou elektronických diaľničných známok.

Výška poplatku bude závisieť od emisnej triedy vozidla. Najlacnejšie 10-dňové známky budú stáť od 2,5 eura. Domáci majitelia áut však dostanú spätné úľavy za diaľničné poplatky formou zníženia dane z motorového vozidla. Napríklad majitelia elektromobilov za diaľnice nebudú platiť vôbec.

Pôvodne mali byť nemecké diaľnice pre zahraničné osobné autá spoplatnené od začiatku tohto roka. Po tlaku zo strany Európskej komisie však Nemecko od zámeru ustúpilo a prepracovalo ho. Okolité krajiny však so spoplatnením nemeckých diaľnic nesúhlasia.

"Z nášho pohľadu je nemecké mýtne protiprávne,“ povedal rakúsky minister dopravy Jörg Leichtfried. Krajina kvôli novým pravidlám zvažuje podanie žaloby. Eurokomisárka Bulcová považuje schválené nemecké poplatky za diskriminačné a trvá na tom, že nesmie dôjsť k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti, pretože je to v rozpore s európskym právom.