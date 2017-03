Analýza: Clá pre Britov by sa vrátili ako bumerang

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker najnovšie tvrdí, že britská vláda bude musieť za tzv. brexit zaplatiť únii takmer 60 miliárd eur. V hre je aj znemožnenie prístupu na 500-miliónový jednotný európsky trh v prípade, že Briti obmedzia voľný pohyb osôb do krajiny.

Slovenská ekonomika by v prípade colnej vojny pocítila výpadok príjmov najmä z automobilového priemyslu. Pre všetky tri automobilky pôsobiace na Slovensku je totiž britský trh jeden z kľúčových. Napríklad žilinská Kia uvádza, že Veľká Británia bola v minulom roku pre nich najvýznamnejším trhom, keďže tam smerovalo až 16 percent ich vlaňajšej produkcie. Podľa prepočtov každé siedme auto vyrobené Slovensku sa predá a jazdí vo Veľkej Británii.

„Pozrite sa na britskú ekonomiku, ktorá je jednotkou pre európske zahraničné investície a jednotkou v umiestňovaní európskych firiem v zahraničí. Platí to aj opačne. Potrebujeme Európu vrátane Slovenska. Británia je siedmy najvýznamnejší obchodný partner Slovenska. V roku 2015 k nám smerovalo 5,5 percenta vášho vývozu. Export prevyšuje import o viac ako 2,5 miliardy eur, čo je druhý najväčší prebytok obchodnej bilancie Slovenska. Mojím cieľom je, aby ste mali rovnaký prístup na náš trh aj po brexite a zároveň aj nám zostali doterajšie výhody jednotného európskeho trhu,“ povedal nedávno v exkluzívnom rozhovore pre denník Pravda Mark Ian Price, ktorý je ministrom obchodu v britskej vláde.

Ako bude vyzerať nová dohoda?

Britský minister pre brexit David Davis počas tohtoročnej marcovej návštevy Slovenska pripomenul, že stavať na už existujúcich obchodných väzbách je dôležité pre obe krajiny, pre Veľkú Britániu aj Slovensko. „Zavádzanie bariér v obchode nie je v záujme nikoho v Británii ani na Slovensku. Presne to sú dôvody, prečo sa snažíme o dosiahnutie novej komplexnej dohody o voľnom obchode s EÚ. Dohody, ktorá nám dovolí čo najvoľnejší možný obchod tovarov a služieb medzi Veľkou Britániou a členskými štátmi Európskej únie,“ napísal v komentári pre Pravdu Davis. Slovenský export do Británie a celkovo vzájomný obchod medzi krajinami narástol len za posledné dva roky o viac ako 30 percent.

„Slovensko je dokonca svetovým lídrom v produkcii áut vďaka závodom Volkswagen, Kia a PSA Peugeot Citroën, ktoré tu už dlhšie pôsobia. A Slovensko bolo úspešné aj pri získaní najnovšej investície jednej z najznámejších britských automobiliek Jaguar Land Rover, ktorá sa tu rozhodla vybudovať svoju fabriku a vyrábať najnovší model Discovery už od budúceho roka,“ upozornil Davis. „EÚ už vytvorila 36 rozdielnych obchodných dohôd s 58 krajinami z celého sveta, preto si nemyslím, že to bude problém práve v prípade spolupráce s Britániou, ktorá je piatou najväčšou ekonomikou sveta,“ podotkol Price.

Briti pokutu odmietajú

Oficiálne by sa proces odchodu Veľkej Británie z EÚ mal spustiť už túto stredu 29. marca. Podľa článku 50 Lisabonskej zmluvy majú Briti dva roky na to, aby opustili európske spoločenstvo. Britom sa však nepáči, že ich tzv. účet za brexit bude podľa najnovších vyjadrení komisie takmer 60 miliárd eur.

„Ide o sumu, ktorú bude pri nasledujúcich rokovaniach požadovať EÚ od Británie ako kompenzáciu za brexit. Čiastka je nielen zostávajúca suma z aktuálneho eurofondového programového obdobia, ale aj určitá politická pokuta. Veľká Británia s tým nesúhlasí. Dá sa očakávať, že vyjednávania nakoniec skončia s omnoho nižšou sumou,“ myslí si ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Nemci budú platiť viac

Veľká Británia svojím 11-percentným podielom ako čistý prispievateľ do úniového rozpočtu by urobila po vystúpení krajiny z EÚ v rokoch 2019 až 2020 viac ako 10-miliardovú sekeru. Túto sumu má však Británia aj po brexite únii doplatiť. Nemcom by po brexite ročný príspevok do úniového rozpočtu vzrástol o 2,5 miliardy eur.

Podľa internej správy nemeckého ministerstva financií bude možno Nemecko musieť do rozpočtu EÚ poslať o 4,5 miliardy viac v rokoch 2019 a 2020. Brexit na druhej strane posilní postavenie nemeckého hospodárstva v rámci EÚ. Nemecký podiel na európskom hrubom domácom produkte (HDP) stúpne z 21 na 25 percent. Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel najnovšie tvrdí, že krajina by mala do európskeho rozpočtu prispievať bez ohľadu na brexit viac. Argumentoval, že investovanie do Európy je „investovaním do našej vlastnej budúcnosti“.

Napriek tomu sa odhaduje, že po tzv. brexite sa prísun z fondov EÚ v ďalšom programovacom období zníži o 20 percent. Slovensko je pritom čistým príjemcom eurofondov. Takmer 80 percent všetkých verejných investícií na Slovensku je financovaných z rozpočtu EÚ. Slovensko vyčerpalo z rozpočtu Európskej únie v roku 2015 celkovo 3,73 miliardy eur. Zároveň do rozpočtu Európskej únie prispelo sumou 607,9 milióna eur a odviedlo prostriedky v podobe ciel a obchodných poplatkov na úrovni 88,9 milióna eur. Čistá rozpočtová pozícia Slovenska voči európskemu rozpočtu tak dosiahla kladných 3,095 miliardy eur.

Ekonómovia očakávajú, že po brexite by sa mal navýšiť slovenský príspevok do úniového rozpočtu, a to o zhruba 60 miliónov eur ročne.

Čo bude so Slovákmi v Británii?

Britská vláda dlhodobo deklaruje, že chce výrazne obmedziť počet prisťahovalcov v krajine. V Británii žije a pracuje okolo 100-tisíc Slovákov. Naopak, zhruba 2-tisíc Britov žije a pracuje na Slovensku. Celkovo v Británii je okolo 3,4 milióna prisťahovalcov zo štátov únie, z toho pracujúcich je viac ako 2,1 milióna. Naopak, Britov v únii je okolo 1,2 milióna.

„Bolo v našom záujme poskytnúť garancie v tejto oblasti už skôr. Pre tých, ktorí si vybudovali svoje zázemie – pracovné aj osobné – v zahraničí a ktorí prispievajú k chodu našej ekonomiky, by bolo férové vedieť čím skôr, aký bude ich štatút do budúcnosti. Z tohto dôvodu je pre nás dohoda v tejto oblasti topprioritou, hneď po začatí formálnych vyjednávaní ohľadom nášho nového partnerstva s EÚ,“ tvrdí Davis.

Britská vláda podľa informácií britských médií navrhuje viacero opatrení na zamedzenie príchodu cudzincov do krajiny. Napríklad by po novom mohli tí zamestnávatelia, ktorí zamestnajú zahraničného pracovníka, zaňho ročne platiť poplatok vo výške 1¤000 libier. Britská vláda môže takisto zaviesť povinné pracovné povolenia pre cudzincov. Prisťahovalci by tak na prácu potrebovali tzv. pracovné víza. Každý rok príde do krajiny viac ako 300-tisíc nových prisťahovalcov. Britská vláda mala dosiaľ v pláne okresať toto číslo na 100-tisíc.