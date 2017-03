Uber obnovil prevádzku áut bez vodiča. Nástup robotov je komplikovaný

Taxislužba Uber zažíva ťažké obdobie. Po tom, čo spoločnosť opustilo viacero riadiacich pracovníkov vrátane prezidenta Jeffa Jonesa a negatívnej publicite ohľadom pracovných podmienok, cez víkend havarovalo autonómne testovacie vozidlo. Nehoda, ktorá sa stala v Arizone, sa zaobišla bez vážnejších zranení. Podľa polície ju nespôsobil voz Uber, ale vodič druhého automobilu, ktorý pri odbočovaní nedal prednosť v jazde.

Spoločnosť po incidente reagovala len stroho. „Nehodu vyšetrujeme a môžeme potvrdiť, že miesta pre pasažierov neboli obsadené,“ uviedol Uber. V autonómnych vozidlách pri testoch sú dvaja ľudia, ktorí v prípade problémov môžu prevziať kontrolu nad riadením. Zatiaľ nie je jasné, či pred nehodou šoférovalo auto samo, alebo ho viedol človek.

Uber začal vyvíjať autonómne vozidlá neskôr ako spoločnosť Waymo, čo je sesterská firma internetového giganta Google, alebo ako automobilka Tesla. Taxislužba Uber, ktorá prostredníctvom aplikácie pre smartfóny funguje aj na Slovensku, sa však netajila tým, že chce byť prvá, čo dokáže spustiť komerčnú prevádzku taxislužby bez taxikárov.

Nástup robotických vozidiel do komerčnej prevádzky sa po tejto nehode podľa všetkého oddiali. Veľkou ranou pre tento biznis bola už minuloročná nehoda auta Tesla, pri ktorej zahynul človek. Elektromobil bol vtedy riadený tzv. autopilotom. Vyšetrovanie síce nepotvrdilo zlyhanie techniky, no automobilku úrady vyzvali, aby nepoužívala termín autopilot, pretože to ľudí zavádza a myslia si, že auto sa bude šoférovať úplne samo, bez dohľadu šoféra.