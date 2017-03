Rešpektovaný americký Forbes môže skončiť v čínskych rukách

Agentúre Reuters to povedali zdroje oboznámené so situáciou. Hodnota transakcie by podľa nich predstavovala minimálne 400 miliónov dolárov.

Skupina investorov Integrated Whale Media Investments (IWM) sídliaca v Hongkongu, ktorá vlastní 95 percent vydavateľskej spoločnosti Forbes Media, podľa jedného zo zdrojov jedná ešte s ďalším čínskym mediálnym podnikom a aktívne hľadá ďalších potenciálnych záujemcov, ktorí by v nej kúpili väčšinový podiel.

Spoločnosti IWM a Forbes Media tieto informácie odmietli komentovať. Firma HNA na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie nereagovala. Konglomerát HNA, ktorého aktíva presahujú 100 miliárd dolárov, v poslednej dobe rozširuje svoje aktivity z leteckej prepravy a logistiky do finančného sektora, médií a kultúry.

Časopis Forbes pred sto rokmi založila rodina Forbesovcov. Tá však pred tromi rokmi predala kontrolný podiel vo vydavateľstve Forbes Media skupine IWM. Hodnota tejto transakcie nebola zverejnená, podľa zdroja agentúry Reuters však predstavovala 475 miliónov dolárov.

Časopis Forbes je známy okrem iného vďaka svojmu každoročnému rebríčku najbohatších ľudí sveta.