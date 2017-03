Slováci a Česi spoločne pripravia dráhu pre autonómne vozidlá

Dohodol sa na tom v utorok podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini s českým ministrom dopravy Danom Ťokom na stretnutí v Prahe. Informoval o tom Odbor komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizá­ciu. Práce na prípravnej fáze projektu by mohli začať v najbližších týždňoch.

Pellegrini na rokovaní zdôraznil, že automobilový priemysel stojí na prahu obrovskej zmeny a v najbližších rokoch už nebude jeho produktom len samotné auto, ale mobilita ako taká. Čoraz väčšie percento z ceny automobilu zaberú podľa vicepremiéra technológie. “Krajine, ktorá sa nebude pozerať do budúcnosti, sa môže ľahko stať, že v budúcnosti jej súčasťou nebude,” poznamenal Pellegrini.

Český minister dopravy zdôraznil, že Slovensko a Česká republika vyprodukujú ročne spolu viac automobilov ako Francúzsko. Automobilové veľmoci musia byť lídrami aj v inováciách, medzi ktoré patrí aj technológia autonómnych a prepojených vozidiel. Česká republika pripravuje stavbu uzavretého okruhu pre takéto vozidlá a zároveň uvažuje aj o mestskom testovacom okruhu.

Už minulý týždeň inicioval úrad podpredsedu vlády v Bratislave stretnutie na najvyššej úrovni tzv. High Level Group, na ktorom spoločne diskutovali zástupcovia automobilového priemyslu, telekomunikačných operátorov, univerzít a IT sektora o príprave cezhraničnej testovacej dráhy v čo najkratšom čase. Príprava testovacích dráh u nás by mala prebiehať počas tohto roka a v nasledujúcich dvoch rokoch by malo byť testovanie realizované.