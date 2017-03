Jaguar bude stáť desiatky miliónov, prinesie viac

"Platí, že vláda v súvislosti s investíciou schválila poskytnutie investičnej pomoci vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok v maximálnej výške 129,8 milióna eur, ktorá je rozložená na roky 2016 – 2020,“ povedal hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

V utorok bola prestrihnutá páska na diaľničnom privádzači z priemyselného parku na rýchlostnú cestu R1 pri Nitre. Budovanie okolitej infraštruktúry vrátane privádzača či obchvatu mestskej časti Dražovce podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy Viktora Stromčeka nesúvisí priamo s príchodom Jaguaru, ale s budovaním strategického parku, hoci sa to často spája. Týka sa to aj výstavby železničného terminálu s napojením na medzinárodnú prepravu, ktorú zabezpečujú Železnice SR. Ministerstvo dopravy zdôrazňuje, že nie je nadviazaný len na jedného investora, ale bude slúžiť všetkým. Celkové náklady na dopravnú sieť v tejto lokalite sa pohybujú okolo 250 miliónov eur. V súčasnosti v priemyselnom parku pôsobí 23 spoločností.

Podľa odhadov investícia spoločnosti Jaguar Land Rover zvýši kumulatívne slovenský hrubý domáci produkt o 2,5 percenta. Po rozbehnutí plnej výroby by tržby automobilky mali ročne dosiahnuť sumu 5 miliárd eur. Inštitút finančnej politiky vlani vypočítal, že na dani z príjmu či odvodoch investor len do roku 2018 zaplatí 160 miliónov eur. Otázku, či je dané číslo stále aktuálne, ministerstvo hospodárstva nezodpovedalo. "Náležitosti zmluvy stále posudzuje Európska komisia, preto sa nateraz k tejto otázke nebudeme vyjadrovať. Spoločnosti patriace do odvetvia automobilového priemyslu však spravidla odvádzajú štátu najviac daní a odvodov,“ dodáva Stano.

Priamo v automobilke má nájsť prácu 2 834 zamestnancov. Ministerstvo financií na konci roku 2015 zverejnilo dokument, podľa ktorého Jaguar počítal v rokoch 2016 až 2018 s priemernými hrubými platmi 1 225 eur mesačne pri celkovej cene práce, ktorá zahŕňa aj odvody zamestnávateľa, 1 657 eur. Nábory sa už začali a koncom tohto roka začne investor masívne hľadať aj operátorov výroby, ktorých bude zrejme potrebovať najviac. Nové pracovné miesta vzniknú aj u subdodávateľov. Kumulatívne tak na Slovensku vznikne 8 785 nových pracovných miest.

Vláda príchod nového investora neuľahčila formou daňových úľav, ale prostredníctvom priamych stimulov. Pri Nitre od septembra minulého roka vyrastá areál automobilky, kde 350 300 štvorcových metrov bude zastavaných budovami a 316 400 štvorcových metrov zaberú cesty, parkoviská, spevnené plochy a skúšobná dráha. Ďalšie oblasti v areáli, kde sa bude nachádzať napríklad externá vybavenosť pre zamestnancov, zaberú 1 275 100 štv­orcových metrov.

Od minulého roku do roku 2020 koncern na Slovensku preinvestuje približne 1,4 miliardy eur, pričom slovenskí dodávatelia z daného balíka získajú 450 miliónov eur. Slovenský stavebný sektor počas výstavby automobilky má získať približne 300 miliónov eur. Samotná výstavba fabriky by mala pomôcť najmä slovenským stavebným firmám a spoločnostiam, ktoré u nás produkujú stavebný materiál. "Zo stavebných materiálov máme na Slovensku skoro všetko. Mnohé materiály sa u nás vyrábajú, no firmy sú v zahraničných rukách,“ povedal v minulom roku Ivan Pauer, prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky. Ako príklad uviedol oceľ, ktorá sa síce na Slovensku vyrába v oceliarňach U. S. Steel Košice, ale majiteľmi spoločnosti nie sú Slováci.

Až dve tretiny vstupnej investície budú predstavovať stroje. Stroje musí automobilka používať rovnaké ako v iných závodoch, aby zaručila rovnakú kvalitu svojich automobilov. Ešte pred začiatkom samotnej výstavby štát pripravil 470 hektárov pôdy, 31 kilometrov ciest a odštartoval prípravu protipovodňových opatrení, ktoré ochránia Nitru pred tisícročnou vodou.

Nitriansky okresný súd počas minulého týždňa zrušil niektoré špekulatívne prevody pozemkov, ktoré napadla prokuratúra v Nitre. Prokurátori podali 71 protestov, pretože sa v niektorých prípadoch nerešpektovalo predkupné právo štátu. Rozhodnutie súdu výstavbu závodu neohrozuje.